Туризм во время карантина: как реанимировать индустрию отдыха в Узбекистане

В 2020 году, по данным Всемирной туристской организации UNWTO, международный турпоток может сократиться на 60-80%. Для выхода из кризиса требуются нестандартные решения. Как выходит из положения Узбекистан, выясняла корреспондент Sputnik.

ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik, Анна Желиховская. UNWTO рассматривает несколько вероятных сценариев ослабления ограничений на поездки и постепенного открытия международных границ. При сохранении запретов до начала июля падение потока составит 58%, до начала сентября — 70%, если неблагоприятная ситуация продлится до конца года – потери ожидаются на уровне 78%. По мнению международных экспертов, на восстановление сферы можно рассчитывать в 2021-м, прежде всего, внутренний туризм.

С 1 июня 2020 года соответствующим указом президента Шавката Мирзиёева в Узбекистане возобновлены поездки для отдыха по стране. При строгом соблюдении установленных санитарно-гигиенических норм начали работу сопутствующие организации — туроператоры, турагентства, средства размещения, объекты культуры. Однако неизбежны ограничения на туристические маршруты. Это связано с разделением территории Узбекистана на "красную", "желтую" и "зеленую" зоны, а также с готовностью принять гостей на конкретных объектах.

В настоящее время туризм разрешен только в "зеленых" и "желтых" зонах, а большинство туроператоров сосредоточились на приеме узбекистанцев, так как иностранцев в стране практически нет. Перепрофилировались даже те, кто до этого работал на отправку граждан в зарубежные туры.

"Несмотря ни на что, люди всегда хотят отдыхать и путешествовать. Очень радует, что у нас в республике возобновили внутренний туризм. Пока мы наблюдаем средний поток. Единственная проблема, на наш взгляд, ограниченные финансовые возможности граждан из-за карантина. Но желающих поехать отдыхать, например, на Чарвакское водохранилище очень много", — рассказывает представитель ташкентского турагентства GRANAT tour.

Добро пожаловать в Узбекистан

Тем не менее постепенно республика начинает принимать и иностранных туристов. Согласно постановлению главы государства, оказание услуг туроператорами разрешено исключительно в объектах, которые признаны безопасными по данным системы Uzbekistan. Safe travel GUARANTEED.

"В данный реестр входят, например, музеи, театры, исторические и паломнические объекты при государственных учреждениях; аэропорты и ж/д вокзалы; гостиницы, рестораны и кафе, транспортные услуги", — объяснили в Госкомтуризма.

Включенные в реестр объекты должны соответствовать требованиям санитарно-гигиенической безопасности.

"Частный сектор - гостиницы, объекты общественного питания, транспортные услуги - включаются в реестр безопасных объектов путем добровольной сертификации", — пояснили в комитете. Другими словами, если предприниматель хочет попасть в реестр, то он платит сумму, равную 2 БРВ (базовая расчетная величина — 223 000 сумов), получает сертификат и работает.

Для стимулирования предпринимателей работать только в рамках данной системы государством будет оказана финансовая поддержка: до 31 декабря этого года все затраты на проведение санитарных работ компенсируются из бюджета страны.

"Данная система имеет временный характер, только на время карантина. Естественно, в дальнейшем она будет пересмотрена с учетом развития ситуации. Но высокие требования к санитарной безопасности останутся", — пояснили в комитете.

Предсказать развитие эпидемиологической ситуации как в мире, так и в Узбекистане очень сложно. От этого могут происходить изменения в развитии и организации туризма как внутреннего, так и международного.

Компенсация за COVID-19

Необходимо понимать, что в ближайшие несколько лет будет непросто привлекать иностранных туристов в Узбекистан. Главная задача - не только сделать поездку в республику безопаснее, но и превзойти в этом другие страны. Для этого предпринят важный шаг: каждому гостю гарантирована компенсация в размере до 3 тысяч долларов за лечение в случае, если он заразится COVID-19 во время путешествия по Узбекистану, организованного отечественным туроператором.

"Такое решение принято для развития международного туризма. Это гарантия того, что наша страна позаботится о гостях. Это очень важный PR-ход на мировом туристическом рынке", — подчеркнули в профильном комитете.

Сумма компенсации взята из расчетов Министерства здравоохранения на расходы по лечению одного пациента с коронавирусной инфекцией (около 32 млн сумов). В социальных сетях поднялась волна возмущения, однако не нужно забывать, что иностранный турист, приезжая в Узбекистан, уже имеет собственную страховку. Озвученная цифра – прежде всего гарант безопасности и полной ответственности за гостей. К слову, во время карантина представители сферы доказали, что туризм в республике – это не только бизнес. Ни один иностранец, оставшийся на время карантина в стране, не оказался на улице. Отельеры, Госкомтуризма, и другие организации взяли на себя финансовые расходы за иностранцев, не планировавших затянувшееся путешествие.

Участники рынка сетуют, что быстро восстановить международный туризм не получится как бы того ни хотелось. Так, на сайте Ростуризма 27 июня опубликованы действующие ограничения по въезду в иностранные государства. В этом списке есть и Узбекистан. Другими словами, на туристов из России пока рассчитывать не приходится. Нет окончательного решения по Узбекистану и в Евросоюзе.

Даже на средний поток интуристов вряд ли можно сейчас надеяться. После строгого карантина любители путешествий не только из Узбекистана, но и со всего мира столкнулись с финансовыми проблемами. Очевидно, что после пандемии процесс восстановления туризма будет очень сложным, потому что на рынке образуется жесткая конкуренция.

Несмотря на пандемию, ведется работа по организации безопасных путешествий в Узбекистан в посткарантинный период. С 1 августа 2020 года вводится режим "открытого неба" в аэропортах Андижана, Бухары и Ургенча для международных авиакомпаний. Снимаются все ограничения по количеству рейсов и направлений. Любые перевозчики смогут летать в данные города вне зависимости от наличия межправительственных соглашений. Это поможет привлечь на национальный рынок новых игроков, в том числе лоукостеры, и повысить общий турпоток.

В республику на авто

Соответствующие условия создаются и на сухопутных пограничных постах. "С 1 января 2021 года на пунктах "Гишткуприк" и "Хайратон" туристы смогут пересекать границу по системе FastTrack, без задержек", — напомнили в комитете. Для автомобилей будет организован отдельный коридор, а для их владельцев - VIP-зоны с платными услугами: комната матери и ребенка, банкоматы и другие удобства.

Получат развитие и туристические зоны, например, "Чарвак". Аналогичные рекреационные территорию создадут в Джизакской, Навоийской и Бухарской областях, на берегах водохранилища Тудакуль, а также в Зааминском районе, богатом туристической инфраструктурой. Новые пляжи появятся на Айдаркуле и Арнасайских озерах.

Без внимания не оставят перспективные виды отдыха — эко- и агротуризм.

"Пока эти направления не налажены в полной мере. Всего в Узбекистане работают 7 канатных дорог. Для сравнения, только на горном курорте Чимбулак в Казахстане их 4, в Карпатах Украины — 4, на курорте Гудаури в Грузии — 11", — отметил представитель Госкомтуризма.

Импульсом к развитию этой сферы стал указ президента от 19 июня 2020 года. Теперь инвесторам будет возмещена часть затрат, направленных на строительство и оснащение новых пассажирских канатных дорог с учетом всех уровней безопасности. Компенсация предоставляется первым 50 объектам протяженностью не менее 500 метров в одну сторону с условием их сдачи не позднее 31 декабря 2023-го. Отдельно будут считаться проекты, реализуемые в свободной туристской зоне "Чарвак".