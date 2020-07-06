Туризм во время карантина: как реанимировать индустрию отдыха в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik, Анна Желиховская. UNWTO рассматривает несколько вероятных сценариев ослабления ограничений на поездки и постепенного открытия международных границ. При сохранении запретов до начала июля падение потока составит 58%, до начала сентября — 70%, если неблагоприятная ситуация продлится до конца года – потери ожидаются на уровне 78%. По мнению международных экспертов, на восстановление сферы можно рассчитывать в 2021-м, прежде всего, внутренний туризм.
В настоящее время туризм разрешен только в "зеленых" и "желтых" зонах, а большинство туроператоров сосредоточились на приеме узбекистанцев, так как иностранцев в стране практически нет. Перепрофилировались даже те, кто до этого работал на отправку граждан в зарубежные туры.
"Несмотря ни на что, люди всегда хотят отдыхать и путешествовать. Очень радует, что у нас в республике возобновили внутренний туризм. Пока мы наблюдаем средний поток. Единственная проблема, на наш взгляд, ограниченные финансовые возможности граждан из-за карантина. Но желающих поехать отдыхать, например, на Чарвакское водохранилище очень много", — рассказывает представитель ташкентского турагентства GRANAT tour.
Добро пожаловать в Узбекистан
"В данный реестр входят, например, музеи, театры, исторические и паломнические объекты при государственных учреждениях; аэропорты и ж/д вокзалы; гостиницы, рестораны и кафе, транспортные услуги", — объяснили в Госкомтуризма.
Включенные в реестр объекты должны соответствовать требованиям санитарно-гигиенической безопасности.
"Частный сектор - гостиницы, объекты общественного питания, транспортные услуги - включаются в реестр безопасных объектов путем добровольной сертификации", — пояснили в комитете. Другими словами, если предприниматель хочет попасть в реестр, то он платит сумму, равную 2 БРВ (базовая расчетная величина — 223 000 сумов), получает сертификат и работает.
Для стимулирования предпринимателей работать только в рамках данной системы государством будет оказана финансовая поддержка: до 31 декабря этого года все затраты на проведение санитарных работ компенсируются из бюджета страны.
Предсказать развитие эпидемиологической ситуации как в мире, так и в Узбекистане очень сложно. От этого могут происходить изменения в развитии и организации туризма как внутреннего, так и международного.
Компенсация за COVID-19
Необходимо понимать, что в ближайшие несколько лет будет непросто привлекать иностранных туристов в Узбекистан. Главная задача - не только сделать поездку в республику безопаснее, но и превзойти в этом другие страны. Для этого предпринят важный шаг: каждому гостю гарантирована компенсация в размере до 3 тысяч долларов за лечение в случае, если он заразится COVID-19 во время путешествия по Узбекистану, организованного отечественным туроператором.
"Такое решение принято для развития международного туризма. Это гарантия того, что наша страна позаботится о гостях. Это очень важный PR-ход на мировом туристическом рынке", — подчеркнули в профильном комитете.
Участники рынка сетуют, что быстро восстановить международный туризм не получится как бы того ни хотелось. Так, на сайте Ростуризма 27 июня опубликованы действующие ограничения по въезду в иностранные государства. В этом списке есть и Узбекистан. Другими словами, на туристов из России пока рассчитывать не приходится. Нет окончательного решения по Узбекистану и в Евросоюзе.
Даже на средний поток интуристов вряд ли можно сейчас надеяться. После строгого карантина любители путешествий не только из Узбекистана, но и со всего мира столкнулись с финансовыми проблемами. Очевидно, что после пандемии процесс восстановления туризма будет очень сложным, потому что на рынке образуется жесткая конкуренция.
Несмотря на пандемию, ведется работа по организации безопасных путешествий в Узбекистан в посткарантинный период. С 1 августа 2020 года вводится режим "открытого неба" в аэропортах Андижана, Бухары и Ургенча для международных авиакомпаний. Снимаются все ограничения по количеству рейсов и направлений. Любые перевозчики смогут летать в данные города вне зависимости от наличия межправительственных соглашений. Это поможет привлечь на национальный рынок новых игроков, в том числе лоукостеры, и повысить общий турпоток.
В республику на авто
Получат развитие и туристические зоны, например, "Чарвак". Аналогичные рекреационные территорию создадут в Джизакской, Навоийской и Бухарской областях, на берегах водохранилища Тудакуль, а также в Зааминском районе, богатом туристической инфраструктурой. Новые пляжи появятся на Айдаркуле и Арнасайских озерах.
Без внимания не оставят перспективные виды отдыха — эко- и агротуризм.
"Пока эти направления не налажены в полной мере. Всего в Узбекистане работают 7 канатных дорог. Для сравнения, только на горном курорте Чимбулак в Казахстане их 4, в Карпатах Украины — 4, на курорте Гудаури в Грузии — 11", — отметил представитель Госкомтуризма.