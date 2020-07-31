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В Узбекистане появился сайт со списком гостиниц, принимающих на карантин

Госкомтуризм
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (758)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20200731/14675872/V-Uzbekistane-poyavilsya-sayt-so-spiskom-gostinits-prinimayuschikh-na-karantin.html

На портале можно узнать всю необходимую информацию: месторасположение гостиницы, номерной фонд, контакты, оказываемые услуги, а также посмотреть предлагаемые условия проживания.

ТАШКЕНТ, 31 июл - Sputnik. Для удобства граждан, приезжающих из-за рубежа и желающих провести карантин в гостинице Узбекистана за свой счет, был создан специальный сайт, сообщает Госкомтуризма.

"На сайте BookHotel.uz опубликованы списки гостиниц с различной ценовой категорией исходя из возможностей и потребностей граждан, размещающихся на карантин. Здесь можно узнать всю необходимую информацию: месторасположение гостиницы, номерной фонд, контакты, оказываемые услуги, а также посмотреть предлагаемые условия проживания (фото отелей)", - говорится в информации.

Список гостиниц, которые создали достаточные условия для размещения граждан на основе карантинных требований и согласились принять граждан на карантин, будет систематически обновляться на сайте по мере заполнения гостиниц.

Напомним, что граждане Узбекистана приезжающие из стран, где заболеваемость коронавирусной инфекцией не снизилась, и лица без гражданства с постоянным местом жительства в Узбекистане, могут на добровольной основе за свой счет пройти карантинный период в гостиницах.

Вход в мечеть Биби-Ханым, Самарканд, 2020 год
Sputnik / Дильшода Рахматова
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Граждане, прибывающие в Республику Узбекистан одним рейсом, по порядку размещаются в гостиницы, в которых соблюдены санитарно-гигиенические требования и для их безопасности организуется круглосуточная охрана со стороны Национальной гвардии.

В целях предотвращения распространения коронавируса среди населения, Государственным комитетом Республики Узбекистан по развитию туризма, был сформирован и периодически обновляется список из 9 гостиниц (по 3 гостиницы по каждой ценовой категории). При этом гостиницы отбираются среди тех, которые предложили самые низкие цены.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (758)
Теги:
отель, гостиница, Карантин, коронавирус, Узбекистан, Узбекистан, туристы, турист, Туризм



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