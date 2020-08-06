Восстановление туризма в Узбекистане: какие шаги наметило правительство

Опубликовано постановление Кабмина "О мерах по созданию благоприятных условий для восстановления и развития сферы туризма в Республике Узбекистан".

ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. Власти Узбекистана разработали новые меры по восстановлению и развитию туристической отрасли в стране.

Согласно новому постановлению Кабмина, Госкомтуризму до 10 октября поручено провести инвентаризацию всех действующих субъектов предпринимательства в сфере туризма и разделить их по видам деятельности в качестве туроператоров и турагентов.

Среди новых требований для получения лицензии, которые вступят в силу через год — 1 августа 2021-го:

Необходимо сформировать резерв в размере 15 тысяч долларов в эквиваленте в фонде "Безопасный туризм" при Госкомтуризма для осуществления туристской деятельности по направлению "выездной туризм"; Должен быть полис, подтверждающий страхование гражданской ответственности туроператора.

Для информационного сопровождения туристов в Республике Каракалпакстан, областях и Ташкенте будут созданы туристические информационные центры, а ГУП "Центр обслуживания туристов" при Госкомтуризма станет координатором их деятельности.

Кроме того, Госкомтуризму предоставят право пользоваться на безвозмездной основе выделенной площадью в аэропортах, железнодорожных и автовокзалах (имеющих 50 и более процентов госдоли) для организации туристских информационных центров.

Согласно постановлению, также утверждается ряд положений и правил деятельности в сфере туризма:

о порядке лицензирования туристической деятельности;

о порядке сертификации туристических услуг и классификации объектов туриндустрии;

о порядке предоставления услуг туроператорами и турагентствами;

о порядке предоставления услуг по размещению на территории Республики Узбекистан;

об организации деятельности хостелов;

о порядке выделения средств для компенсации расходов на организацию чартерных рейсов из зарубежных стран в Узбекистан;

о порядке отбора субъектов туристической деятельности на международных ярмарках и выставках;

о присвоении статусов "Туристская махалля", "Туристский кишлак" или "Туристский аул" и другие.

Двадцатого июня 2020 года глава республики Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О дополнительных мерах по развитию сферы туризма при строгом соблюдении требований усиленного режима санитарно-эпидемиологической безопасности".

Согласно документу, с 1 августа этого года в международных аэропортах "Андижан", "Бухара" и "Ургенч" в соответствии с нормами международного права был введен режим "открытое небо".

Он предусматривает отмену ограничений по количеству рейсов и направлениям, а также предоставление иностранным авиакомпаниям пятой степени "свободы воздуха".

Также отныне иностранные авиакомпании могут осуществлять регулярные полеты в международные аэропорты, в которых введен режим "открытое небо", независимо от наличия межправительственных соглашений о воздушном сообщении.

Обязательное условие — авиаперевозчики должны соответствовать стандартам Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по обеспечению безопасности полетов и авиационной безопасности по результатам проверки соответствующих документов авиакомпании.

Кроме того, для иностранных авиаперевозчиков, выполняющих полеты в международные аэропорты страны с режимом "открытое небо", в течение трех лет будут применяться тарифы и сборы на уровне установленных для авиакомпаний–резидентов Узбекистана.