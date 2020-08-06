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Туристы в Узбекистане

Восстановление туризма в Узбекистане: какие шаги наметило правительство

УзА
Туризм
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20200806/14718252/Vosstanovlenie-turizma-v-Uzbekistane-kakie-shagi-nametilo-pravitelstvo.html

Опубликовано постановление Кабмина "О мерах по созданию благоприятных условий для восстановления и развития сферы туризма в Республике Узбекистан".

ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. Власти Узбекистана разработали новые меры по восстановлению и развитию туристической отрасли в стране.

Согласно новому постановлению Кабмина, Госкомтуризму до 10 октября поручено провести инвентаризацию всех действующих субъектов предпринимательства в сфере туризма и разделить их по видам деятельности в качестве туроператоров и турагентов.

Среди новых требований для получения лицензии, которые вступят в силу через год — 1 августа 2021-го:

  1. Необходимо сформировать резерв в размере 15 тысяч долларов в эквиваленте в фонде "Безопасный туризм" при Госкомтуризма для осуществления туристской деятельности по направлению "выездной туризм";
  2. Должен быть полис, подтверждающий страхование гражданской ответственности туроператора. 
Для информационного сопровождения туристов в Республике Каракалпакстан, областях и Ташкенте будут созданы туристические информационные центры, а ГУП "Центр обслуживания туристов" при Госкомтуризма станет координатором их деятельности.

Кроме того, Госкомтуризму предоставят право пользоваться на безвозмездной основе выделенной площадью в аэропортах, железнодорожных и автовокзалах (имеющих 50 и более процентов госдоли) для организации туристских информационных центров.

Согласно постановлению, также утверждается ряд положений и правил деятельности в сфере туризма:

  • о порядке лицензирования туристической деятельности;
  • о порядке сертификации туристических услуг и классификации объектов туриндустрии;
  • о порядке предоставления услуг туроператорами и турагентствами;
  • о порядке предоставления услуг по размещению на территории Республики Узбекистан;
  • об организации деятельности хостелов;
  • о порядке выделения средств для компенсации расходов на организацию чартерных рейсов из зарубежных стран в Узбекистан;
  • о порядке отбора субъектов туристической деятельности на международных ярмарках и выставках;
  • о присвоении статусов "Туристская махалля", "Туристский кишлак" или "Туристский аул" и другие.

Двадцатого июня 2020 года глава республики Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О дополнительных мерах по развитию сферы туризма при строгом соблюдении требований усиленного режима санитарно-эпидемиологической безопасности".

Туристы прогуливаются в Самарканде, Узбекистан
© CC BY 2.0 / Fulvio Spada / Shah-i-Zinda, Samarkand
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Согласно документу, с 1 августа этого года в международных аэропортах "Андижан", "Бухара" и "Ургенч" в соответствии с нормами международного права был введен режим "открытое небо".

Он предусматривает отмену ограничений по количеству рейсов и направлениям, а также предоставление иностранным авиакомпаниям пятой степени "свободы воздуха".

Также отныне иностранные авиакомпании могут осуществлять регулярные полеты в международные аэропорты, в которых введен режим "открытое небо", независимо от наличия межправительственных соглашений о воздушном сообщении.

Обязательное условие — авиаперевозчики должны соответствовать стандартам Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по обеспечению безопасности полетов и авиационной безопасности по результатам проверки соответствующих документов авиакомпании.

Кроме того, для иностранных авиаперевозчиков, выполняющих полеты в международные аэропорты страны с режимом "открытое небо", в течение трех лет будут применяться тарифы и сборы на уровне установленных для авиакомпаний–резидентов Узбекистана.

Теги:
Узбекистан, Путешествие, самолет, Постановление, правительство, Туризм



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