Предприниматели получат компенсацию на строительство гостевых домов

С 1 августа предусмотрена компенсация части затрат на строительство жилых помещений из быстровозводимых конструкций на территории туристических зон и сельской местности. Из госбюджета страны будут производиться выплаты до 5 млн сумов за каждое койко-место.

ТАШКЕНТ, 6 авг – Sputnik. Согласно постановлению Кабмина, с 1 июля по 31 декабря 2023 года для предпринимателей предусмотрена компенсация до 30% расходов на создание семейных гостевых домов в селах и горной местности. Однако сумма возмещения не должна превышать 10 миллионов.

Кроме того, с августа 2020 года стартовал прием электронных заявок на добровольную сертификацию туристических организаций.

В Госкомтуризме и Министерстве внутренних дел предложили на базе действующей автоматизированной электронной системы создать Единый реестр сдаваемого в аренду жилья собственниками (физическими лицами).

До 10 октября туристическому ведомству поручено провести инвентаризацию сертификатов соответствия хостелов и включить их в единый реестр гостевых домов.

К тому же постановлением президента с 1 августа предусмотрена компенсация части затрат на строительство жилых помещений из быстровозводимых конструкций (юрты, контейнеры, сэндвич-панели) на территории туристических зон и сельской местности. Таким образом, из госбюджета страны будут производиться выплаты до 5 млн сумов за каждое койко-место. Отмечено, что предложение о компенсации расходов утратит свою силу при достижении свыше 50 тысяч мест, доступных для размещения, или после 31 декабря 2023 года.

Помимо этого, с 1 августа и до конца года будут возмещены затраты предприятий на проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий при условии, что они состоят в реестре безопасных объектов системы Uzbekistan. Safe travel GUARANTEED ("Узбекистан. Безопасное путешествие ГАРАНТИРОВАНО").