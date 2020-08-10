МЧС планирует запретить купаться на Чарваке

Согласно статистике, с 2015 года по июль 2020-го в водохранилище утонуло 8 человек. А в 2017-м двое жителей погибли в результате столкновения скутеров.

ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. На портале СОВАЗ на общественное обсуждение вынесен проект постановления Кабмина, разработанный МЧС, который не допускает использования в Чарвакском водохранилище моторных лодок, катеров, яхт и скутеров, принадлежащих физическим и юридическим лицам.

Проект документа не разрешает также с 1 августа купаться по периметру берега водохранилища.

Как указано в проекте, глубина водохранилища достигает 220 метров, а потому использование моторных лодок и скутеров, а также несоблюдение населением предписанных правил купания, не раз приводило к трагическим последствиям.

При этом МЧС приводит статистику, согласно которой, с 2015 года по июль 2020-го в водохранилище утонуло 8 человек. А в 2017-м двое жителей погибли в результате столкновения скутеров.

Обсуждение законопроекта будет длиться до 23 августа текущего года.

Напомним, в конце 2017-го в Узбекистане анонсировали появление первой свободной туристической зоны Чарвак, на развитие которой власти обещали выделить 100 миллионов долларов.

"Согласиться с предложениями Кабинета министров Республики Узбекистан, Государственного комитета республики по развитию туризма… о создании свободной туристской зоны Чарвак в пределах Чимган-Чарвакской курортно-рекреационной зоны Ташкентской области", — говорится в тексте указа президент Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Как сообщалось тогда, первая создаваемая в стране туристская зона будет иметь статус свободной экономической зоны (СЭЗ) со всеми предусматриваемыми льготами и преференциями. Срок ее функционирования — 30 лет с возможностью последующего продления.