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Пляж зоны отдыха Чарвак оромгохи (Пирамиды)

МЧС планирует запретить купаться на Чарваке

© Sputnik / Стрингер
Туризм
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20200810/14739346/MChS-planiruet-zapretit-kupatsya-na-Charvake.html

Согласно статистике, с 2015 года по июль 2020-го в водохранилище утонуло 8 человек. А в 2017-м двое жителей погибли в результате столкновения скутеров.

ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. На портале СОВАЗ на общественное обсуждение вынесен проект постановления Кабмина, разработанный МЧС, который не допускает использования в Чарвакском водохранилище моторных лодок, катеров, яхт и скутеров, принадлежащих физическим и юридическим лицам.

Проект документа не разрешает также с 1 августа купаться по периметру берега водохранилища. 

Как указано в проекте, глубина водохранилища достигает 220 метров, а потому использование моторных лодок и скутеров, а также несоблюдение населением предписанных правил купания, не раз приводило к трагическим последствиям.

Чарвакское водохранилище
© CC BY-SA 2.0 / Vladimir V. Burov / Lake Charvak / Чарвакское вдхр
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При этом МЧС приводит статистику, согласно которой, с 2015 года по июль 2020-го в водохранилище утонуло 8 человек. А в 2017-м двое жителей погибли в результате столкновения скутеров.

Обсуждение законопроекта будет длиться до 23 августа текущего года.

Напомним, в конце 2017-го в Узбекистане анонсировали появление первой свободной туристической зоны Чарвак, на развитие которой власти обещали выделить 100 миллионов долларов.

"Согласиться с предложениями Кабинета министров Республики Узбекистан, Государственного комитета республики по развитию туризма… о создании свободной туристской зоны Чарвак в пределах Чимган-Чарвакской курортно-рекреационной зоны Ташкентской области", — говорится в тексте указа президент Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Как сообщалось тогда, первая создаваемая в стране туристская зона будет иметь статус свободной экономической зоны (СЭЗ) со всеми предусматриваемыми льготами и преференциями. Срок ее функционирования — 30 лет с возможностью последующего продления.

Теги:
Кабинет Министров Узбекистана, постановление, проект, МЧС Узбекистана, запрет, Чарвакское водохранилище, купание, отдых



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