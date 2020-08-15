В Бостанлыке французы создадут международный курорт "Бельдерсай-Чимган-Нанай"

Проект будет построен за счет гранта фонда FASEP в размере 750 тысяч евро. Известно, что общая его стоимость составила 480 млн долларов.

ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев накануне ознакомился с презентацией проектов, направленных на расширение туристического потенциала. В частности, с комплексом объектов, которые будут в ближайшие годы построены в Бостанлыкском районе. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

В данной местности планируется открыть международную курортную зону "Бельдерсай-Чимган-Нанай". Ее концепция и экономическая модель были разработаны консорциумом французских компаний. Проект будет создан за счет гранта фонда FASEP в размере 750 тысяч евро. Известно, что общая его стоимость составила 480 млн долларов, в том числе и прямые инвестиции на 280 млн долларов.

Создание проекта будет осуществляться в три этапа. Сначала будет создан всесезонный курорт в районе Чимгана. За счет льготного кредита Франции в размере 48 млн евро, в этом регионе намечено развить туристическую инфраструктуру, включая строительство подвесных мостов, лыжных трасс и аттракционов для популяризации горнолыжного туризма среди иностранных и местных путешественников. Запуск строительных работ запланирован на декабрь 2021 года.

На территории туристической зоны будут организованы дополнительные виды услуг на основе развития козоводства, верблюдоводства и пчеловодства. Отдельные земельные участки на территории курорта будет передана молодежи, которая сможет реализовать свои практические идеи по развитию туризма.

Также будет приватизировано около 80 объектов, что позволит снизить участие государства в сфере туризма и поможет развитию частного предпринимательства. Отмечено, что за счет увеличения конкуренции сформируются приемлемые цены услуг.

Для упрощения учета объектов налогообложения в Бостанлыкском районе были разработаны мобильное приложение orom.uz и единая электронная платформа. Согласно официальным данным, через нее уже зарегистрировано свыше 3,7 тысячи арендодателей. К тому же были созданы опорные пункты и инвентаризировано более 16 тысяч объектов, что увеличило рост налоговых поступлений почти в три раза.

«В районе принимаются меры и по развитию и ремонту дорожной инфраструктуры. В частности, отремонтированы автомобильные дороги, проложены дренажные трубы для отвода грунтовых вод, построено более 10 км пешеходных дорожек», — передает пресс-служба президента.

Также в Бостанлыкском районе ведется работа по улучшению сетей питьевого водоснабжения, канализации и электроснабжения.

В целях развития района как полноценной туристической зоны и успешной реализации запланированных проектов Президент предложил в качестве эксперимента

Шавкат Мирзиёев в качестве эксперимента возложил на заместителя Премьер-министра - председателя Государственного комитета по развитию туризма Узбекистана задачу по параллельному осуществлению руководства Бостанлыкским районом.

Напомним: в августе 2018 года в Париже прошли переговоры вице-премьера Азиза Абдухакимова с руководством французских компаний Orex-Loisirs и SCP Geode. В ходе встречи стороны обсудили вопросы по привлечению ведущих французских компаний - лидеров в отрасли туризма и создания рекреационных зон.