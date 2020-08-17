Марсель под боком и "Синяя вечность": на Тудакуле открылся новый курорт

Туристическая отрасль Узбекистан в этот непростой из-за карантина и эпидемии коронавируса год все-таки старается развиваться: сразу несколько мест отдыха создаются в республике. В одном из них побывала корреспондент Sputnik.

ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Для любителей пляжного отдыха на берегу Тудакульского водохранилища в Навоийской области открылся современный курорт Silk Road Family Resort. Вместе с первыми отдыхающими на пляж высадились и журналисты, озадачив расслабившуюся публику.

Урвать хоть немного летнего отдыха, загореть и освежиться на пляже в первый день приехало немало желающих. Однако внушительная группа из представителей прессы заставила многих насторожиться и плотнее закутаться в полотенца. Впрочем, официальная церемония открытия курорта не слишком помешала первым гостям.

Sputnik / Дильшода Рахматова Открытие курорта в Навоинской области

Водохранилище Тудакуль до этого момента сложно было даже представить в качестве курорта для водного отдыха. Многие просто не слышали об этой местности. Президент Узбекистана поручил организовать в данном районе современную и комфортную зону отдыха. Без малого за два месяца задача была реализована.

Курорт Тудакуль занимает территорию в 15 гектаров и имеет возможность обслуживать 500 туристов на первом этапе, а в будущем – до полутора тысяч отдыхающих единовременно. Уже сейчас тут создано 150 рабочих мест.

Многие ошибочно считают, что пляж находится в Бухаре, потому что именно предприниматели из этого региона выступили с инициативой воплотить данную идею в жизнь. Тем не менее представители региональных администраций Бухарской и Навоийской областей заверили журналистов, что открывшийся курорт вовсе не станет поводом для территориальных споров, а, напротив, обеспечит условия для комфортного отдыха жителей обеих областей, заодно решив проблему с трудоустройством. По словам организаторов, комплекс будет мало чем уступать французскому Марселю, при этом находясь практически под боком.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Открытия нового курорта SILK ROAD FAMILY RESORT на побережье Тудакуля

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Открытия нового курорта SILK ROAD FAMILY RESORT на побережье Тудакуля

Чтобы оказаться на Тудакуле, где воздух пахнет свободой, волны убаюкивают, а теплая вода манит окунуться, сейчас придется преодолеть около 30 километров по неровной дороге. Но это того стоит — перед вами откроется потрясающий вид, от которого вы забудете обо всех тяготах дороги. Совсем скоро трансфер до курорта станет гораздо удобнее: от автовокзала Бухары будет курсировать прямой рейс.

Каждому отдыхающему необходимо пройти проверку у санитара, который при входе замеряет температуру, после чего можно спокойно купаться и загорать. Кстати, в первый день пляж был для всех бесплатным, а в дальнейшем цена за вход составит 100 тысяч сумов. Дети до пяти лет смогут проходить с родителями бесплатно.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Открытия нового курорта SILK ROAD FAMILY RESORT на побережье Тудакуля

Тени на побережье пока немного, если не считать нескольких пальм. Однако уже подрастают 3 тысячи саженцев декоративных растений, а всего тут намерены высадить до 7 тысяч деревьев. Впрочем, к услугам всех желающих зонты и шезлонги, а над пляжем доносится вечный хит Муслима Магомаева "Синяя вечность".

Это лишь начало смелого проекта, завершить который планируется к 2022 году. Совсем скоро на Тудакуле откроется небольшой "Диснейленд", отель на 50 человек, ресторан в виде корабля, спа-салон, куполообразные домики на лоне природы… Хочется верить, что у проекта большое будущее и курорт станет излюбленным местом отдыха для узбекистанцев.

Проходит несколько минут - и туристы окончательно привыкают к присутствию журналистов: прыгают в воду, подпевая знакомые с детства слова "О, море, море…".