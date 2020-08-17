Марсель под боком и "Синяя вечность": на Тудакуле открылся новый курорт

Туристическая отрасль Узбекистан в этот непростой из-за карантина и эпидемии коронавируса год все-таки старается развиваться: сразу несколько мест отдыха создаются в республике. В одном из них побывала корреспондент Sputnik.
ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Для любителей пляжного отдыха на берегу Тудакульского водохранилища в Навоийской области открылся современный курорт Silk Road Family Resort. Вместе с первыми отдыхающими на пляж высадились и журналисты, озадачив расслабившуюся публику.
Урвать хоть немного летнего отдыха, загореть и освежиться на пляже в первый день приехало немало желающих. Однако внушительная группа из представителей прессы заставила многих насторожиться и плотнее закутаться в полотенца. Впрочем, официальная церемония открытия курорта не слишком помешала первым гостям.
Sputnik / Дильшода Рахматова
Открытие курорта в Навоинской области
Водохранилище Тудакуль до этого момента сложно было даже представить в качестве курорта для водного отдыха. Многие просто не слышали об этой местности. Президент Узбекистана поручил организовать в данном районе современную и комфортную зону отдыха. Без малого за два месяца задача была реализована.
Многие ошибочно считают, что пляж находится в Бухаре, потому что именно предприниматели из этого региона выступили с инициативой воплотить данную идею в жизнь. Тем не менее представители региональных администраций Бухарской и Навоийской областей заверили журналистов, что открывшийся курорт вовсе не станет поводом для территориальных споров, а, напротив, обеспечит условия для комфортного отдыха жителей обеих областей, заодно решив проблему с трудоустройством. По словам организаторов, комплекс будет мало чем уступать французскому Марселю, при этом находясь практически под боком.
Курорт Тудакуль занимает территорию в 15 гектаров и имеет возможность обслуживать 500 туристов на первом этапе, а в будущем – до полутора тысяч отдыхающих единовременно. Уже сейчас тут создано 150 рабочих мест.
Открытия нового курорта SILK ROAD FAMILY RESORT на побережье Тудакуля
Чтобы оказаться на Тудакуле, где воздух пахнет свободой, волны убаюкивают, а теплая вода манит окунуться, сейчас придется преодолеть около 30 километров по неровной дороге. Но это того стоит — перед вами откроется потрясающий вид, от которого вы забудете обо всех тяготах дороги. Совсем скоро трансфер до курорта станет гораздо удобнее: от автовокзала Бухары будет курсировать прямой рейс.
Открытия нового курорта SILK ROAD FAMILY RESORT на побережье Тудакуля
Каждому отдыхающему необходимо пройти проверку у санитара, который при входе замеряет температуру, после чего можно спокойно купаться и загорать. Кстати, в первый день пляж был для всех бесплатным, а в дальнейшем цена за вход составит 100 тысяч сумов. Дети до пяти лет смогут проходить с родителями бесплатно.
Открытия нового курорта SILK ROAD FAMILY RESORT на побережье Тудакуля
Тени на побережье пока немного, если не считать нескольких пальм. Однако уже подрастают 3 тысячи саженцев декоративных растений, а всего тут намерены высадить до 7 тысяч деревьев. Впрочем, к услугам всех желающих зонты и шезлонги, а над пляжем доносится вечный хит Муслима Магомаева "Синяя вечность".
Это лишь начало смелого проекта, завершить который планируется к 2022 году. Совсем скоро на Тудакуле откроется небольшой "Диснейленд", отель на 50 человек, ресторан в виде корабля, спа-салон, куполообразные домики на лоне природы… Хочется верить, что у проекта большое будущее и курорт станет излюбленным местом отдыха для узбекистанцев.
Проходит несколько минут - и туристы окончательно привыкают к присутствию журналистов: прыгают в воду, подпевая знакомые с детства слова "О, море, море…".
Кинохудожник был задействован в создании фильмов "Шум бола" ("Озорник") , "Хаёт мазмуни" ("Смысл жизни"), "Последняя сказка Шахерезады", "Огненные барабаны", "Петр Великий" и других. Многие картины вошли в историю узбекского кинематографа ХХ века.