Туристические информационные центры в Узбекистане начнут работать по-новому

Государственный комитет по развитию туризма создает Единый реестр туристических информационных центров. Он появится на официальном сайте ведомства и будет обновляться.

ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. В Узбекистане будет создан Единый реестр туристических информационных центров (далее — ТИЦ. — Прим. ред.), сообщается на портале Uzbekistan.travel. Это предусмотрено постановлением Кабмина республики.

Данный реестр формирует Государственный комитет по развитию туризма и появится на его официальном сайте. В нем будут указаны полные сведения об информационном центре: юридический адрес, перечень услуг, индивидуальный регистрационный номер. При этом база будет обновляться.

В соответствии с постановлением, ТИЦ может быть создан в форме структурного подразделения юридического лица, в том числе отдельной организации, а его деятельность финансируется за счет собственных средств и из других источников, не запрещенных законодательством.

Отмечается, что ТИЦ обязан предоставлять информацию об оказании платных и бесплатных услуг.

В перечень бесплатных услуг входят:

информирование о порядке пребывания иностранцев и лиц без гражданства в Узбекистане, о культурных объектах, представляющие интерес для туристов, о культурных, спортивных, массовых и других важных мероприятиях;

информирование о туристических маршрутах, услугах общественного транспорта, прокате автомобилей, пунктах общественного питания, торговли и бытового обслуживания, гостиницах и других объектах размещения, центрах медицинского обслуживания, экологическом состоянии объектов туризма;

информирование о туроператорах, гидах, экскурсоводах.

Платные услуги: