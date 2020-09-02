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Туристический информационный центр

Туристические информационные центры в Узбекистане начнут работать по-новому

Uzbekistan.travel
Туризм
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20200902/14893100/Turisticheskie-informatsionnye-tsentry-v-Uzbekistane-nachnut-rabotat-po-novomu.html

Государственный комитет по развитию туризма создает Единый реестр туристических информационных центров. Он появится на официальном сайте ведомства и будет обновляться.

ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. В Узбекистане будет создан Единый реестр туристических информационных центров (далее — ТИЦ. — Прим. ред.), сообщается на портале Uzbekistan.travel. Это предусмотрено постановлением Кабмина республики.

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Данный реестр формирует Государственный комитет по развитию туризма и появится на его официальном сайте. В нем будут указаны полные сведения об информационном центре: юридический адрес, перечень услуг, индивидуальный регистрационный номер. При этом база будет обновляться.

В соответствии с постановлением, ТИЦ может быть создан в форме структурного подразделения юридического лица, в том числе отдельной организации, а его деятельность финансируется за счет собственных средств и из других источников, не запрещенных законодательством.

Отмечается, что ТИЦ обязан предоставлять информацию об оказании платных и бесплатных услуг.

В перечень бесплатных услуг входят:

  • информирование о порядке пребывания иностранцев и лиц без гражданства в Узбекистане, о культурных объектах, представляющие интерес для туристов, о культурных, спортивных, массовых и других важных мероприятиях;
  • информирование о туристических маршрутах, услугах общественного транспорта, прокате автомобилей, пунктах общественного питания, торговли и бытового обслуживания, гостиницах и других объектах размещения, центрах медицинского обслуживания, экологическом состоянии объектов туризма;
  • информирование о туроператорах, гидах, экскурсоводах.

Платные услуги:

  • бронирование авиа- и железнодорожных билетов, гостиничных номеров, билетов в общественные места, объекты культурного наследия, музеи, галереи;
  • продажа сим-карт, сувенирной продукции, печатных изделий, напитков, первоклассных товаров;
  • подключение к Интернету;
  • услуги по передвижению по городу;
  • обмен валюты через банкоматы;
  • услуги мобильной связи;
  • услуги по приему оплаты туристического сбора.
Теги:
туристы, Узбекистан, Туризм



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