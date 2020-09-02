Туристические информационные центры в Узбекистане начнут работать по-новому

ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. В Узбекистане будет создан Единый реестр туристических информационных центров (далее — ТИЦ. — Прим. ред.), сообщается на портале Uzbekistan.travel. Это предусмотрено постановлением Кабмина республики.
В соответствии с постановлением, ТИЦ может быть создан в форме структурного подразделения юридического лица, в том числе отдельной организации, а его деятельность финансируется за счет собственных средств и из других источников, не запрещенных законодательством.
Отмечается, что ТИЦ обязан предоставлять информацию об оказании платных и бесплатных услуг.
В перечень бесплатных услуг входят:
- информирование о порядке пребывания иностранцев и лиц без гражданства в Узбекистане, о культурных объектах, представляющие интерес для туристов, о культурных, спортивных, массовых и других важных мероприятиях;
- информирование о туристических маршрутах, услугах общественного транспорта, прокате автомобилей, пунктах общественного питания, торговли и бытового обслуживания, гостиницах и других объектах размещения, центрах медицинского обслуживания, экологическом состоянии объектов туризма;
- информирование о туроператорах, гидах, экскурсоводах.
Платные услуги:
- бронирование авиа- и железнодорожных билетов, гостиничных номеров, билетов в общественные места, объекты культурного наследия, музеи, галереи;
- продажа сим-карт, сувенирной продукции, печатных изделий, напитков, первоклассных товаров;
- подключение к Интернету;
- услуги по передвижению по городу;
- обмен валюты через банкоматы;
- услуги мобильной связи;
- услуги по приему оплаты туристического сбора.