Китабский геологический парк планируют включить в GGN ЮНЕСКО

Министерствам и ведомствам поручено в двухмесячный срок установить границы территорий и внести соответствующие изменения в земельно-кадастровые документы.

ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. Кабинет министров принял постановление, согласно которому будет усовершенствована деятельность Китабского геологического национального природного парка.

Данный экологический объект создан на базе Китабского государственного геологического заповедника. Документом утверждена дорожная карта по включению его в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО (GGN).

Для соответствия требованиям спецучреждения необходимо:

определить четкие территориальные границы;

составить структуру управления;

спроектировать карту размещения объектов парка;

развить экскурсионные направления по геотуризму.

Таким образом, Госкомгеологии поручено в течение двух месяцев разработать и утвердить материалы для их последующего использования в продвижении туристического направления "Зинзильбан".

Также будет сформирован список объектов геологического, природного и культурного наследия. Отмечено, что для включения в информационную базу Глобальной сети геопарков ЮНЕСКО они должны иметь национальное и международное значение.

Финансирование деятельности парка будет осуществляться за счет средств из госбюджета, грантов международных финансовых институтов и благотворительности, а также доходов от коммерческой деятельности фирм, предоставляющих туристические услуги.

Кроме того, на территории геопарка откроют Региональный научный центр геологии.

Хокимияту Кашкадарьинской области совместно с Госкомгеологии, Госкомгеодезкадастром, Госкомэкологии поручено в двухмесячный срок установить границы территорий и внести соответствующие изменения в земельно-кадастровые документы.

Напомним: постановление президента "О создании Китабского геологического национального природного парка в форме государственного учреждения по охране природы" было принято в июне 2020 года.