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В Узбекистане начнут активно развивать лесное хозяйство

Пресс-служба президента
Туризм
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20200904/14910848/V-Uzbekistane-nachnut-aktivno-razvivat-lesnoe-khozyaystvo.html

Планируется создать плантации для выращивания грецкого ореха, фисташки и миндаля в Джизакской, Навоийской, Самаркандской, Сурхандарьинской, Кашкадарьинской, Наманганской и Ташкентской областях.

ТАШКЕНТ, 4 сен - Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание, посвященное реформам в лесном хозяйстве. Об этом сообщили в пресс-службе президента. 

Шавкат Мирзиёев в Андижанском филиале Научно-исследовательского института лесного хозяйства.
Пресс-служба главы Узбекистана
Мирзиёев: лесное хозяйство нуждается в инновациях

На встрече были обсуждены вопросы освоения лесных земель с привлечением частного сектора, расширения коневодства, животноводства, семеноводства, питомничества и туризма.

В ходе мероприятия была отмечена возможность создания еще 50 тысяч гектаров лесных насаждений. Также планируется организовать плантации для выращивания грецкого ореха, фисташки и миндаля в Джизакской, Навоийской, Самаркандской, Сурхандарьинской, Кашкадарьинской, Наманганской и Ташкентской областях.

Кроме того, ответственным лицам поручено выделить земли мебельным предприятиям для выращивания павловнии и других деревьев, так как сейчас 90% сырья они завозят из зарубежных стран. 

Помимо этого, решено ввести субсидии и льготы на освоение земель лесного фонда, а также оказать финансовую поддержку в приобретении оросительных насосов и бурения скважин.

Отмечено, что с этого года также в аренду будут сдаваться неиспользованные земли лесного фонда. На данный момент уже сданы в эксплуатацию 20 тысяч га таких территориальных участков. 

Кроме того, для увеличения кормовой базы шелководства в этом году будут высажены тутовые деревья на двух тысячах гектарах фермерских земель, а в следующем году – на 2,5 тыс. гектарах. Также намечено увеличение площади плантаций лекарственных растений с двух до пяти тысяч гектаров, а урожая – до восьми тысяч тонн.

Особое внимание глава республики уделил развитию экологического и охотничьего туризма. На совещании было подчеркнуто, что на базе Бурчмуллинского лесного хозяйства строится комфортабельный центр экотуризма на 300 мест. Это позволит в дальнейшем увеличить доходы от данного вида отдыха в 10-15 раз. Президент дал указания создать туристические объекты в лесах и охотничьих хозяйствах Шахрисабза, Китаба, Байсуна, Боботага, Заамина, Бахмала, Ахангарана, Бекабада, Далварзина, Папа, Коканда и Казакдарьи.

Теги:
Узбекистан, земледелие, Туризм, лесное хозяйство, видеоселекторное совещание, Шавкат Мирзиёев



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