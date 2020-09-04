В Узбекистане начнут активно развивать лесное хозяйство

Планируется создать плантации для выращивания грецкого ореха, фисташки и миндаля в Джизакской, Навоийской, Самаркандской, Сурхандарьинской, Кашкадарьинской, Наманганской и Ташкентской областях.

ТАШКЕНТ, 4 сен - Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание, посвященное реформам в лесном хозяйстве. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

На встрече были обсуждены вопросы освоения лесных земель с привлечением частного сектора, расширения коневодства, животноводства, семеноводства, питомничества и туризма.

В ходе мероприятия была отмечена возможность создания еще 50 тысяч гектаров лесных насаждений. Также планируется организовать плантации для выращивания грецкого ореха, фисташки и миндаля в Джизакской, Навоийской, Самаркандской, Сурхандарьинской, Кашкадарьинской, Наманганской и Ташкентской областях.

Кроме того, ответственным лицам поручено выделить земли мебельным предприятиям для выращивания павловнии и других деревьев, так как сейчас 90% сырья они завозят из зарубежных стран.

Помимо этого, решено ввести субсидии и льготы на освоение земель лесного фонда, а также оказать финансовую поддержку в приобретении оросительных насосов и бурения скважин.

Отмечено, что с этого года также в аренду будут сдаваться неиспользованные земли лесного фонда. На данный момент уже сданы в эксплуатацию 20 тысяч га таких территориальных участков.

Кроме того, для увеличения кормовой базы шелководства в этом году будут высажены тутовые деревья на двух тысячах гектарах фермерских земель, а в следующем году – на 2,5 тыс. гектарах. Также намечено увеличение площади плантаций лекарственных растений с двух до пяти тысяч гектаров, а урожая – до восьми тысяч тонн.

Особое внимание глава республики уделил развитию экологического и охотничьего туризма. На совещании было подчеркнуто, что на базе Бурчмуллинского лесного хозяйства строится комфортабельный центр экотуризма на 300 мест. Это позволит в дальнейшем увеличить доходы от данного вида отдыха в 10-15 раз. Президент дал указания создать туристические объекты в лесах и охотничьих хозяйствах Шахрисабза, Китаба, Байсуна, Боботага, Заамина, Бахмала, Ахангарана, Бекабада, Далварзина, Папа, Коканда и Казакдарьи.