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Туристы в Узбекистане

Сколько узбекистанцев совершили внутренний туризм за 20 дней — статистика

УзА
Туризм
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20200917/14999445/Skolko-uzbekistantsev-sovershili-vnutrenniy-turizm-za-20-dney---statistika.html

При организации путешествий ответственными лицами проводится пропагандистская работа среди населения, а также транслируются видеоролики о туристическом потенциале регионов страны.

ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Госкомитетом по развитию туризма принимаются меры по восстановлению и активизации внутреннего туризма при строгом соблюдении санитарно-гигиенических правил во время подготовки поездок. Об этом сообщают в Узбектуризме. 

В частности, при организации путешествий ответственными лицами проводится пропагандистская работа среди населения, а также транслируются видеоролики о туристическом потенциале регионов страны.

По данным туроператоров и программы “e-mehmon”, с 24 августа по 14 сентября текущего года (20 дней) путешествие совершили 69 тысяч граждан, из которых свыше 13 тысяч воспользовались услугами туроператоров, а 56 тысяч совершали вояж самостоятельно по следующим регионам республики: Самарканд, Бухара, Хорезм, Навои, Кашкадарья, Сурхандарья и Ташкент.

Отмечается, что в период пандемии основная часть отечественных туроператоров сосредоточила свою деятельность на развитие внутреннего туризма. Многие поездки были организованы 35 турфирмами, 10 из которых ранее работали по международным направлениям.

Глава Государственного комитета по туризму Азиз Абдухакимов
Sputnik / Рамиз Бахтияров
За развитие внутреннего туризма работодатели получат льготы

Напомним: в соответствии с указом президента "О неотложных мерах поддержки сферы туризма для снижения негативного воздействия коронавирусной пандемии", восстановление туристической отрасли в Узбекистане решено осуществить в три этапа.  На первом будет реанимирована деятельность туроператоров и гостиниц, на втором – начнется восстановление организованного регионального туризма с соседними странами и странами СНГ, а на третьем - страна постепенно возобновит въездной туризм с перечнем государств дальнего зарубежья, гражданам которых разрешается въезд в республику с учетом ситуации с пандемией.

 

Теги:
Узбекистан, Государственный комитет по туризму, Госкомтуризм, Узбектуризм, Туризм



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