Сколько узбекистанцев совершили внутренний туризм за 20 дней — статистика

При организации путешествий ответственными лицами проводится пропагандистская работа среди населения, а также транслируются видеоролики о туристическом потенциале регионов страны.

ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Госкомитетом по развитию туризма принимаются меры по восстановлению и активизации внутреннего туризма при строгом соблюдении санитарно-гигиенических правил во время подготовки поездок. Об этом сообщают в Узбектуризме.

В частности, при организации путешествий ответственными лицами проводится пропагандистская работа среди населения, а также транслируются видеоролики о туристическом потенциале регионов страны.

По данным туроператоров и программы “e-mehmon”, с 24 августа по 14 сентября текущего года (20 дней) путешествие совершили 69 тысяч граждан, из которых свыше 13 тысяч воспользовались услугами туроператоров, а 56 тысяч совершали вояж самостоятельно по следующим регионам республики: Самарканд, Бухара, Хорезм, Навои, Кашкадарья, Сурхандарья и Ташкент.

Отмечается, что в период пандемии основная часть отечественных туроператоров сосредоточила свою деятельность на развитие внутреннего туризма. Многие поездки были организованы 35 турфирмами, 10 из которых ранее работали по международным направлениям.

Напомним: в соответствии с указом президента "О неотложных мерах поддержки сферы туризма для снижения негативного воздействия коронавирусной пандемии", восстановление туристической отрасли в Узбекистане решено осуществить в три этапа. На первом будет реанимирована деятельность туроператоров и гостиниц, на втором – начнется восстановление организованного регионального туризма с соседними странами и странами СНГ, а на третьем - страна постепенно возобновит въездной туризм с перечнем государств дальнего зарубежья, гражданам которых разрешается въезд в республику с учетом ситуации с пандемией.