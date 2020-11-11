В ближайшем будущем также ожидается запуск сайта VisitUzbekistan.co, который, по задумке, станет ведущим информационным ресурсом для посетителей Узбекистана на английском языке.

ТАШКЕНТ, 11 ноя - Sputnik. Презентация специального выпуска журнала Visit Uzbekistan прошла в Бухаре в формате двухдневных мероприятий, поддержанных хокимиятом Бухарской области и партнерами, сообщает пресс-служба департамента по развитию туризма Бухарской области.

Представители международных организаций, индустрии гостеприимства, экспаты и владельцы бизнеса присоединились к двухдневной поездке, специально организованной бизнес-клубом Visit Uzbekistan Partnership по этому случаю.

Пресс-служба департамента по развитию туризма Бухары Презентация специального выпуска журнала Visit Uzbekistan прошла в Бухаре

Мероприятия в Бухаре включили в себя: открытие выставки современного искусства в старинном доме XVIII века проекта Art Residence галереи Bonum Factum и Швейцарского бюро по сотрудничеству; выставку миниатюры в арт-школе "Усто-Шогирд" Давлата Тошева, мастер-классы по гастрономии, золотошвейному искусству, посещение инвестиционных проектов Bukhara-City, а также торжественный прием в отеле Минораи Калон с показом коллекции бренда MARU Мархамат Умаровой, вдохновленной бухарским наследием.

Пресс-служба департамента по развитию туризма Бухары Презентация специального выпуска журнала Visit Uzbekistan прошла в Бухаре

В ноябре издательство пригласило британо-американского тревел-райтера Меган Ивс в качестве выпускающего редактора и советника по международному развитию проекта. Бухарский номер стал первым выпуском Visit Uzbekistan с ее участием. До этого Меган работала редактором в издательстве Lonely Planet. Она также создает программы для CNN, BBC, печатается в The Independent Culture Trip.

"Я воодушевлена возможностью работать над таким замечательным журналом, как Visit Uzbekistan, и быть в команде Dinara&Co. Команда журнала уже многое сделала, выпустив 26 номеров на 14 языках мира и завоевав солидную репутацию за рубежом. Узбекистан - удивительная страна, одна из моих любимых в мире, и мы намерены раскрывать её красоту и многогранность международной аудитории", - рассказала Меган.

В ближайшем будущем также ожидается запуск сайта VisitUzbekistan.co, который, по задумке, станет ведущим информационным ресурсом для посетителей Узбекистана на английском языке. Над разработкой сайта и наполнением контентом в настоящее время работает команда редакторов и программистов в Великобритании.

Пресс-служба департамента по развитию туризма Бухары Презентация специального выпуска журнала Visit Uzbekistan прошла в Бухаре

В мероприятии участвовали сотрудники департамента по развитию туризма Бухарской области и договорились о дальнейшей совместной работе с журналом.