В Навоийской области пройдет чемпионат Узбекистана по мотокроссу

В прошлом году в соревнованиях приняли участи 150 спортсменов со всех регионов республики. На мероприятии присутствовало свыше тысячи зрителей.

ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. С 13 по 14 ноября в Навоийской области пройдет ежегодный чемпионат по мотокроссу, об этом сообщают в Узбектуризме со ссылкой на официальный региональный туристический канал.

Пресс-служба Узбектуризма Чемпионат Узбекистана по мотокроссу

В прошлом году соревнования провели в Карманинском районе Навоийской области. В соревнованиях приняли участие 150 спортсменов из всех регионов страны. На мероприятии присутствовало свыше тысячи зрителей.