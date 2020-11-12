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В Навоийской области пройдет чемпионат Узбекистана по мотокроссу

Пресс-служба Узбектуризма
Туризм
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20201112/15391784/V-Navoiyskoy-oblasti-proydet-chempionat-Uzbekistana-po-motokrossu.html

В прошлом году в соревнованиях приняли участи 150 спортсменов со всех регионов республики. На мероприятии присутствовало свыше тысячи зрителей.

ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. С 13 по 14 ноября в Навоийской области пройдет ежегодный чемпионат по мотокроссу, об этом сообщают в Узбектуризме со ссылкой на официальный региональный туристический канал.

Пресс-служба Узбектуризма
Чемпионат Узбекистана по мотокроссу

В прошлом году соревнования провели в Карманинском районе Навоийской области. В соревнованиях приняли участие 150 спортсменов из всех регионов страны. На мероприятии присутствовало свыше тысячи зрителей.

 

Теги:
Навоийская область, Соревнования, спорт, мотоцикл, Мотоспорт



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