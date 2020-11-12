В Навоийской области пройдет чемпионат Узбекистана по мотокроссу

Туризм 17:22 12.11.2020 (обновлено 17:25 12.11.2020) Получить короткую ссылку 4 0 0
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В прошлом году в соревнованиях приняли участи 150 спортсменов со всех регионов республики. На мероприятии присутствовало свыше тысячи зрителей.
ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. С 13 по 14 ноября в Навоийской области пройдет ежегодный чемпионат по мотокроссу, об этом сообщают в Узбектуризме со ссылкой на официальный региональный туристический канал.
Чемпионат Узбекистана по мотокроссу
В прошлом году соревнования
провели в Карманинском районе Навоийской области. В соревнованиях приняли участие 150 спортсменов из всех регионов страны. На мероприятии присутствовало свыше тысячи зрителей.