Узбекистан и Беларусь намерены развивать взаимный туризм

Новый документ будет предусматривать взаимное продвижение туристического потенциала, привлечение туристов из Беларуси в Узбекистан и из Узбекистана в Беларусь.

ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Зампремьера республики Азиз Абдухакимов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Узбекистане Леонидом Мариничем для того, чтобы обсудить вопросы привлечения белорусских компаний в строительство экодомиков в Узбекистане, сообщили в пресс-службе Госкомтуризма.

Пресс-служба Госкомтуризма Узбекистана Заместитель премьер-министра Азиза Абдухакимова и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Узбекистан Леонид Маринич

Речь, в частности, шла о сооружении таких центров в Бустанлыкском и Зааминском районах (Ташкентская и Джизакская области соответственно).

Разрабатывается межправительственное соглашение между Узбекистаном и Республикой Беларусь по развитию взаимного туризма.

Документ планируют подписать в рамках Межправительственной комиссии, которая состоится 16-18 декабря 2020 года, он предусмотрит взаимное продвижение туристического потенциала, привлечение туристов из Беларуси в Узбекистан и из Узбекистана в Беларусь.

Особый упор будет сделан на продвижение горнолыжных курортов Узбекистана, а также проекты, связанные с инвестированием в туристическую отрасль РУз.