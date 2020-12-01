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Узбекистан и Беларусь намерены развивать взаимный туризм

Sputnik
Туризм
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20201201/15515157/Uzbekistan-i-Belarus-namereny-razvivat-vzaimnyy-turizm.html

Новый документ будет предусматривать взаимное продвижение туристического потенциала, привлечение туристов из Беларуси в Узбекистан и из Узбекистана в Беларусь.

ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Зампремьера республики Азиз Абдухакимов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Узбекистане Леонидом Мариничем для того, чтобы обсудить вопросы привлечения белорусских компаний в строительство экодомиков в Узбекистане, сообщили в пресс-службе Госкомтуризма.

Премьер-министр Азиз Абдухакимов и чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Республике Узбекистан Леонид Маринич
Пресс-служба Госкомтуризма Узбекистана
Заместитель премьер-министра Азиза Абдухакимова и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Узбекистан Леонид Маринич

Речь, в частности, шла о сооружении таких центров в Бустанлыкском и Зааминском районах (Ташкентская и Джизакская области соответственно).

Разрабатывается межправительственное соглашение между Узбекистаном и Республикой Беларусь по развитию взаимного туризма.

Документ планируют подписать в рамках Межправительственной комиссии, которая состоится 16-18 декабря 2020 года, он предусмотрит взаимное продвижение туристического потенциала, привлечение туристов из Беларуси в Узбекистан и из Узбекистана в Беларусь.

Особый упор будет сделан на продвижение горнолыжных курортов Узбекистана, а также проекты, связанные с инвестированием в туристическую отрасль РУз.

Теги:
сотрудничество, Госкомтуризм, Беларусь, Узбекистан



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