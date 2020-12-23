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Абу-Даби

Абу-Даби ослабит требования для въезда узбекских туристов

© Sputnik / Виталий Белоусов
Туризм
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20201223/15657762/Abu-Dabi-oslabit-trebovaniya-dlya-vezda-uzbekskikh-turistov.html

Туристы из государств "зеленого списка" будут освобождены от необходимости уходить на двухнедельную самоизоляцию.

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Абу-Даби с 24 декабря снимет некоторые ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы столичного эмирата.

Туристы из "зеленого списка" стран, в который входят Узбекистан, Таджикистан, Саудовская Аравия, Китай, Гонконг, Сингапур, Таиланд и другие, с четверга освобождаются от необходимости уходить на двухнедельную самоизоляцию. Власти каждые две недели будут обновлять этот перечень. Прибывающие из других стран должны будут соблюдать карантин в течение десяти дней.

© Sputnik / Григорий Сысоев
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При этом все без исключения туристы обязаны будут предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, полученный за 96 часов до вылета. Кроме того, нужно будет сдать тест по прибытии в Абу-Даби, а также на шестой и 12-й день пребывания в эмирате в случае задержки в стране.

По данным Министерства здравоохранения, в ОАЭ с начала пандемии выявлено свыше 195,8 тысячи случаев заражения коронавирусом, выздоровело более 170 тысяч человек.

Теги:
Карантин, пандемия, коронавирус, Туризм, туристы, Абу-Даби, ОАЭ



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