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Паспорт гражданина Узбекистана

В рейтинге привлекательности паспорта Узбекистан расположился на 86-м месте

© Sputnik / Валерий Мельников
Туризм
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20210107/15739594/V-reytinge-privlekatelnosti-pasporta-Uzbekistan-raspolozhilsya-na-86-m-meste.html

В соответствии с индексом свободы передвижения граждане республики могут въехать в 57 стран без предварительного оформления визы. 

ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Швейцарская компания Henley&Partners обновила рейтинг привлекательности паспортов.

В соответствии с представленными данными, Узбекистан расположился на 86-й строке общего списка. Отмечается, что узбекистанцы могут въехать в 57 стран без предварительного оформления визы. 

Первое место заняла Япония, так как для ее граждан введен безвизовый режим в 191 стране. Второе место отдано Сингапуру (190 открытых государств). Тройку лидеров замкнули Германия и Южная Корея (по 189 государств).

Помимо этого, в числе лидеров страны Европы, а также США и Канада.

Наименее привлекательными считаются паспорта граждан КНДР (39), Ливии и Непала (38), Палестины (37), Сомали и Йемена (33), Пакистана (32), Сирии (29), Ирака (28) и Афганистана (26).

Напомним, что рейтинг Henley составляется на основе индекса свободы передвижения – это показатель количества государств, готовых принять граждан каждой страны без оформления визы или в упрощенном порядке ее получения.

Теги:
Швейцария, Узбекистан, паспорт, Туризм, рейтинг



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