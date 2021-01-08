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Девушка в защитной маске со смартфоном в руках - архивное фото

В Узбекистане для туристов создали гастрономический электронный словарь

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Туризм
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20210108/15747516/V-Uzbekistane-dlya-turistov-sozdali-gastronomicheskiy-elektronnyy-slovar.html

В Узбектуризме отмечают, что глоссарий удобен как для поваров, работающих в ресторанах и кафе, так и для туристов.

ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Ассоциация гастрономического туризма Узбекистана создала электронный словарь отраслевых терминов, сообщают в Узбектуризме.

"Словарь составлен на узбекском, русском и английском языках. В электронный словарь включены названия блюд, гастрономические термины, описывающие процесс и этапы приготовления блюд, а также их перевод", - информируется в релизе.
Пресс-служба ИА "Дунё"
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В ведомстве отмечают, что глоссарий удобен как для поваров, работающих в ресторанах и кафе, так и для туристов.

В тезаурусе представлен не только перевод названий национальных блюд узбекской кухни, но и дается подробная информация об их составе и процессе приготовления.

Словарь зарегистрирован в Агентстве по интеллектуальной собственности. В настоящее время приложение доступно пользователям для бесплатной загрузки пока только на Play market.

Теги:
туристы, Узбекистан, гастрономический туризм, Туризм, Узбектуризм



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