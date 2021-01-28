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В Самарканде открылась первая туристическая станция

© Sputnik / Дильшода Рахматова
Туризм
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20210128/15881697/V-Samarkande-otkrylas-pervaya-turisticheskaya-stantsiya-.html

Отсюда можно отправиться на экскурсию не только в любую точку Самаркандской области, но еще и по другим городам Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 28 янв - Sputnik. В Самарканде недалеко от железнодорожного вокзала открылась первая туристическая станция, сообщает корреспондент Sputnik.

"На туристической станции можно получить информацию обо всех достопримечательностях города, экскурсиях, расписании поездов, самолетов и автобусов", - говорится в информации.

Но самое главное - отсюда можно отправиться на экскурсию не только в любую точку Самаркандской области, но еще и по другим городам Узбекистана.

© Sputnik / Дильшода Рахматова
Первая туристическая станция в Самарканде

Легковые автомобили и комфортабельные микроавтобусы туристического класса будут обслуживать туристов согласно расписанию.

© Sputnik / Дильшода Рахматова
Первая туристическая станция в Самарканде

На следующих этапах планируется открыть туристические станции недалеко от мавзолея Амира Темура, обсерватории Улугбека.

В дальнейшем - планы по открытию подобных туристических станций по всей республике.

Теги:
туристы, Туризм, турист, Узбекистан, Узбекистан, Самарканд, Самарканд



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