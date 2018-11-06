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Генконсул Узбекистана в Петербурге Иргашев: звоните нам утром или вечером

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Генеральный консул Узбекистана в Петербурге Джахонгир Иргашев в интервью Sputnik рассказал, когда лучше звонить в консульство, чтобы гарантированно получить помощь.

Иргашев подтвердил, что иногда мигрантам бывает сложно дозвониться до Генконсульства в Петербурге, так как для оперативных ответов на телефонные звонки в дипломатическом учреждении просто не хватает сотрудников.

"Для того чтобы отвечать на телефонные звонки, я должен какого-то сотрудника освободить от других обязанностей. Но у нас здесь работают три дипломата и два помощника. В день приходят около 200 человек. Посадить кого-то отвечать на звонки — значит не решить проблему того человека, который пришел", - пояснил генконсул.

Ответ на вопрос, в какие часы лучше звонить в консульство, смотрите на видео Sputnik.

 




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