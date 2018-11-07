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С парада на фронт: архивные кадры 7 ноября 1941 года

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Смотрите архивные видеокадры легендарного военного парада, который прошел 7 ноября 1941 года на главной площади российской столицы.

Прямо с парада его участники отправлялись на фронт. В это время примерно в 70-100 километрах от Москвы шли тяжелые бои с гитлеровскими войсками.

Парад продолжался всего 25 минут, но по силе воздействия он приравнивается к военной операции.

Отметим, в среду на Красной площади пройдет торжественный марш, посвященный легендарному параду 7 ноября 41 года.

В исторической реконструкции примут участие около 5 тысяч человек. По брусчатке проедет около 35 единиц исторической военной техники, в том числе танки Т-34, Т-60, самоходные установки СУ-100, боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 "Катюша", бронеавтомобили и мотоциклы.

Наблюдать за тождественным маршем с трибун будут около 7 тысяч человек. Среди приглашенных - ветераны Великой Отечественной войны, участники парада 1941 года и парада Победы 1945 года.




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