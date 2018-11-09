Шутка над котом обернулась для водителя крупной неприятностью — видео

Мужчина, сидя в автомобиле, пытался согнать с капота кота, дразня его через лобовое стекло. Однако шутка над четвероногим непрошеным пассажиром закончилась для водителя плачевно.

На кадрах видео, которое опубликовано в Сети, видно, как мужчина, сидя за рулем автомобиля (вероятнее всего, водитель этой машины), пытается согнать с капота кота. Шутки ради он снял обувь и выставил ногу в красном носке на приборную панель, привлекая внимание животного.

Кот, увидев непонятное "живое существо" перед собой, потянулся через лобовое стекло к нему лапой, но сразу же отпрянул от сильного и неожиданного удара. Впрочем, незваный гость не смутился и как ни в чем не бывало остался сидеть на капоте машины, разглядывая движущийся внутри нее "объект". Тогда автор ролика снова решил припугнуть кота, резко ударив по стеклу ногой. Он понял, что переборщил, когда увидел перед собой паутину из трещин.

Самое смешное, что нарушитель спокойствия остался совершенно невозмутим. О том, к чему приводят неудачные шутки, смотрите на этом видео.