"Русские витязи" изумили Бахрейн - видео уникального шоу

Пилотажная группа летает на многоцелевых истребителях Су-30СМ.
Уникальные фигуры высшего пилотажа, снятые прямо из кабины пилота, - на видео Sputnik.
Пилотажная группа "Русские витязи" продемонстрировала высочайшее мастерство на открывшемся в Бахрейне авиасалоне BIAS 2018.
Пилотажная группа летает на многоцелевых истребителях Су-30СМ.
Уникальные фигуры высшего пилотажа, снятые прямо из кабины пилота, - на видео Sputnik.
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Стали известны подробности конфликта, который перерос в рукопашную между двумя медиками в казахстанском Павлодаре.
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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон запустил работу первого агрегата Рогунской ГЭС.