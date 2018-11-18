Обнародовано видео посещения Путиным Псково-Печерского монастыря

​На распространенных кадрах видно, как лидер РФ вместе с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном гуляют по территории обители, принимают участие в церковных обрядах, разговаривают с духовенством.

В мае 2018 года Синод Русской православной церкви объявил епископа Егорьевского Тихона (Шевкунова) главой Псковской митрополии. Позднее в том же месяце во время праздничной литургии в храме Христа Спасителя по случаю праздника Вознесения Господня патриарх Московский и всея Руси Кирилл возвел его в сан митрополита.