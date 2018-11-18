19:32 18 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.79
  • EUR9374.66
  • USD8271.27
Поиск
Видео

Обнародовано видео посещения Путиным Псково-Печерского монастыря

Получить короткую ссылку
26 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Sputnik /

Пресс-служба Кремля опубликовала кадры посещения президентом России Владимиром Путиным Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

​На распространенных кадрах видно, как лидер РФ вместе с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном гуляют по территории обители, принимают участие в церковных обрядах, разговаривают с духовенством.

В мае 2018 года Синод Русской православной церкви объявил епископа Егорьевского Тихона (Шевкунова) главой Псковской митрополии. Позднее в том же месяце во время праздничной литургии в храме Христа Спасителя по случаю праздника Вознесения Господня патриарх Московский и всея Руси Кирилл возвел его в сан митрополита.

Теги:
Русская православная церковь, Православие, Владимир Путин, Россия



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Здание Верховного суда Азербайджана, фото из архива
    А судьи где?

    Количество судей в Азербайджане в пересчете на численность населения ниже европейских стандартов, заявил председатель Верховного суда республики.

  • Места силы: где искать мистические точки Минской области
    Места силы

    Куда современные белорусы ходят с жертвоприношениями, где просят избавить от слепоты, подарить хорошего мужа и облегчить роды, разбирался Sputnik.

  • Георгий Мурадов
    Взаимный интерес

    По каким вопросам Крым и Абхазия начнут сотрудничать уже в ближайшее время, рассказал зампредседателя Совета министров Республики Крым.

  • Премьер-министр Молдовы Павел Филип, архивное фото.
    С критикой не согласен

    Премьер-министр Молдовы заявил, что резолюция Европарламента, критикующая ситуацию в республике, является политическим документом.

  • Дом Стенбока
    Серьезный удар

    Премьер-министр Эстонии Юри Ратас признал факт кризиса в правительстве республики из-за ситуации вокруг соглашения ООН о миграции.

  • Встреча президента РЮО с депутатами Госдумы РФ
    Опасное соседство

    Строительство в Грузии аэродрома НАТО и биолаборатории беспокоит Южную Осетию, заявил президент республики Анатолий Бибилов.

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Советская мода: главные тренды ушедшей эпохи
Путин посетил Псково-Печерский монастырь и принял участие в церковных обрядах
Обнародовано видео посещения Путиным Псково-Печерского монастыря
Рогун - в цифрах

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054