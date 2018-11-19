Завораживающее зрелище: свыше 150 воздушных шаров поднялись в небо

Смотрите кадры удивительного фестиваля воздухоплавания в Мексике: летательные аппараты парят над горным ландшафтом.
Участниками шоу стали аэронавты из 23 стран.
Запуск шаров увидели более полумиллиона зрителей.
Свыше 150 воздушных шаров поднялись в небо над мексиканским городом Леон.
Смотрите кадры удивительного фестиваля воздухоплавания в Мексике: летательные аппараты парят над горным ландшафтом.
Участниками шоу стали аэронавты из 23 стран.
Запуск шаров увидели более полумиллиона зрителей.
Пресс-служба Кремля опубликовала кадры посещения президентом России Владимиром Путиным Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.
В интернете появился забавный видеоролик, как собака пытается съесть дождь.
Необычное явление природы удалось запечатлеть в чилийской Патагонии - молния прорезает облако пепла, выброшенного во время извержения вулкана Кальбуко.
Пилотажная группа "Русские витязи" продемонстрировала высочайшее мастерство на открывшемся в Бахрейне авиасалоне BIAS 2018.
В ноябре 2017 года в ходе поездки Шавката Мирзиёева в Южную Корею был заключен меморандум об организации серийного производства автомобилей Hyundai в Узбекистане.
Уменьшение квоты связано с продолжением реализации программы переселения соотечественников.
Предстоящее мероприятие обсудили по телефону Шавкат Мирзиёев и Нурсултан Назарбаев.
Стали известны подробности конфликта, который перерос в рукопашную между двумя медиками в казахстанском Павлодаре.
Командующий погранвойсками Узбекистана рассказал о состоянии на узбекско-кыргызской границе.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон запустил работу первого агрегата Рогунской ГЭС.
Количество судей в Азербайджане в пересчете на численность населения ниже европейских стандартов, заявил председатель Верховного суда республики.
Куда современные белорусы ходят с жертвоприношениями, где просят избавить от слепоты, подарить хорошего мужа и облегчить роды, разбирался Sputnik.
По каким вопросам Крым и Абхазия начнут сотрудничать уже в ближайшее время, рассказал зампредседателя Совета министров Республики Крым.
Крымские армяне поддержали идею присвоить имя художника Ивана Айвазовского аэропорту Симферополя, исполнив народный танец.
Рижский марафон - единственный в Северной Европе - удостоен "Золотого лейбла" Международной федерации легкой атлетики.
Литовская Служба охраны государственной границы опубликовала видео "побега" волков из Литвы в белорусские леса.
Премьер-министр Молдовы заявил, что резолюция Европарламента, критикующая ситуацию в республике, является политическим документом.
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас признал факт кризиса в правительстве республики из-за ситуации вокруг соглашения ООН о миграции.
Строительство в Грузии аэродрома НАТО и биолаборатории беспокоит Южную Осетию, заявил президент республики Анатолий Бибилов.
Стали известны подробности конфликта, который перерос в рукопашную между двумя медиками в казахстанском Павлодаре.
Командующий погранвойсками Узбекистана рассказал о состоянии на узбекско-кыргызской границе.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон запустил работу первого агрегата Рогунской ГЭС.