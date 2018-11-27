СБУ устроила провокацию военных кораблей в Черном море

Провокацию военных кораблей в Черном море организовывали два сотрудника Службы безопасности Украины, заявляет ЦОС ФСБ.
Суда вошли в территориальные воды РФ по прямому указанию Киева.
В Кремле инцидент посчитали темой для саммита "большой двадцатки", который пройдет 30 ноября - 1 декабря в Аргентине. Президент России Владимир Путин готов дать исчерпывающие объяснения.
Напомним, что в воскресенье три корабля ВМС Украины – "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили границу России и не отреагировали на законные требования ФСБ.