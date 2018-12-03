В Ташкенте почтили память героев ВОВ

Церемония возложения цветов прошла на Волгоградском кладбище. На ней присутствовал первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке Госдумы, бывший главный санитарный врач России, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.
"Молодое поколение должно чтить подвиг неизвестного солдата. Отрадно, что эту традицию чтут и в Узбекистане. Это наша общая память. Спасибо организаторам", — сказал Онищенко.
Мемориальный комплекс "Братские могилы" был установлен в 1975 году на месте военного госпиталя, развернутого в Ташкенте в годы войны. Там похоронены полторы тысячи советских солдат и офицеров.