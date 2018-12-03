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В Ташкенте почтили память героев ВОВ

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров

По данным общественного фонда "Нуроний", в Великой Отечественной войне участвовали около полутора миллионов узбекистанцев. Более 400 тысяч из них погибли, 130 тысяч пропали без вести.

Церемония возложения цветов прошла на Волгоградском кладбище. На ней присутствовал первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке Госдумы, бывший главный санитарный врач России, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. 

"Молодое поколение должно чтить подвиг неизвестного солдата. Отрадно, что эту традицию чтут и в Узбекистане. Это наша общая память. Спасибо организаторам", — сказал Онищенко.

Мемориальный комплекс "Братские могилы" был установлен в 1975 году на месте военного госпиталя, развернутого в Ташкенте в годы войны. Там похоронены полторы тысячи советских солдат и офицеров.

Теги:
Великая Отечественная война, Ташкент



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