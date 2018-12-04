Перехватить любую цель: учения российских летчикков на МиГ-31

Пилоты на МиГ-31 выполнили поиск и захват цели в сложных метеоусловиях, а затем произвели по ней электронные пуски ракет.

МиГ-31— советский и российский двухместный сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, малых, средних и больших высотах в любое время суток, в простых и сложных метеоусловиях.

Как прошли учения летчиков на истребителях-перехватчиках, смотрите на видео Sputnik.