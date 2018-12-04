23:35 04 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB123.85
  • EUR9408.25
  • USD8314.85
Поиск
Видео

Перехватить любую цель: учения российских летчикков на МиГ-31

Получить короткую ссылку
22 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Минобороны РФ

Летчики-истребители отдельного смешанного полка морской авиации Тихоокеанского флота отработали перехват условного нарушителя воздушного пространства России.

Пилоты на МиГ-31 выполнили поиск и захват цели в сложных метеоусловиях, а затем произвели по ней электронные пуски ракет. 

МиГ-31— советский и российский двухместный сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, малых, средних и больших высотах в любое время суток, в простых и сложных метеоусловиях.

Как прошли учения летчиков на истребителях-перехватчиках, смотрите на видео Sputnik.




Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Брат и сестра Тамразяны во время службы в церкви (30 октября 2018). Гаага
    Укрылись в церкви

    Власти Армении готовы принять и поддержать семью, которая уже больше месяца живет в одном из храмов Гааги.

  • Фестиваль Staro Riga 2018
    "Столетие, пожалуйста, закончись"

    Затраты на концерт в честь юбилея государства, который состоялся у Латвийской библиотеки, подняли в соцсетях новую волну недовольства.

  • Cудно-газохранилище Independence, архивное фото
    Пережить зиму

    У Литвы нет ТЭС, как у Польши, зато есть терминал сжиженного природного газа. Вот только насколько выгоден он и сможет ли спасти от настоящих холодов?

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Мужчина продает музыкальный инструмент в Старом Городе в Кашгаре, Синьцзян-Уйгурский автономный район, Китай
Китай мусульманский, или Как живут правоверные в коммунистической стране
Ночные полеты МиГ-31 Тихоокеанского флота
Перехватить любую цель: учения российских летчикков на МиГ-31
Время ожидания загрузки видео в разных странах
В каких странах самый быстрый и медленный интернет

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054