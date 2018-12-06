Вооружена и опасна: Лара Крофт из Казахстана учит девушек стрелять

Чемпионка Казахстана по практической стрельбе Анна Янц работает инструктором в Российском университете спецназа и обучает в основном девушек.

Среди учениц Янц дочери Рамзана Кадырова Хутмат и Табарик, а также дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета.

Анну часто сравнивают с героиней боевиков Ларой Крофт. Чем еще увлекается девушка, узнаете из видео Sputnik.