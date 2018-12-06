Вооружена и опасна: Лара Крофт из Казахстана учит девушек стрелять

Среди учениц Янц дочери Рамзана Кадырова Хутмат и Табарик, а также дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета.
Анну часто сравнивают с героиней боевиков Ларой Крофт. Чем еще увлекается девушка, узнаете из видео Sputnik.
Чемпионка Казахстана по практической стрельбе Анна Янц работает инструктором в Российском университете спецназа и обучает в основном девушек.
Среди учениц Янц дочери Рамзана Кадырова Хутмат и Табарик, а также дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета.
Анну часто сравнивают с героиней боевиков Ларой Крофт. Чем еще увлекается девушка, узнаете из видео Sputnik.
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома Ванденберг в Калифорнии с 64 малыми спутниками на борту.
Самую дорогую рождественскую елку Европы стоимостью 2,3 миллиона евро установила в Мюнхене компания Pro Aurum в сотрудничестве с Австрийским монетным двором.
Падение экстремала в бассейн, кишащий аллигаторами, попало на камеру очевидца.
Летчики-истребители отдельного смешанного полка морской авиации Тихоокеанского флота отработали перехват условного нарушителя воздушного пространства России.
Для победителей Всемирной шахматной олимпиады среди юниоров до 16 лет на родине устроили еще одну церемонию награждения.
Неделя инновационного предпринимательства женщин прошла в конце ноября в Мирзо-Улугбекском районе, для участия привлекли социально уязвимых жительниц из 54 махаллей.
В конце ноября в Афганистан прибыл гуманитарный конвой с медикаментами, направленный "Благотворительным патриотическим Фондом мусульман России".
В Минздраве Казахстана назвали фармацевтические препараты, на которые чаще всего жалуются граждане республики.
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков призвал обеспечить свободу передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы на территории ЕАЭС.
Выживший при попытке побега член "банды GTA" Хазратхон Додохонов предстанет перед судом.
Народный артист Азербайджана Фахраддин Манафов написал письмо-откровение о том, что вынудило его уйти из популярного театра.
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Президент России Владимир Путин пожелал Армении успеха в рамках ее председательства в Высшем Евразийском экономическом совете.
Сейм Латвии принял проект резолюции о неприсоединении республики к международному договору ООН о миграции.
Экс-председатель "Движения либералов" Элигиюс Масюлис, который проходит по делу о коррупции, намерен баллотироваться в мэры Клайпеды.
Президент Молдовы Игорь Додон рассказал о заинтересованности страны в традиционных партнерах на постсоветском пространстве.
По мнению эстонских властей, прибытие в страну, по меньшей мере, трех тысяч мигрантов создаст в республике экстремальную ситуацию.
Цхинвал отреагировал на заявление генсека НАТО, который потребовал от России отозвать признание независимости Южной Осетии.
В Минздраве Казахстана назвали фармацевтические препараты, на которые чаще всего жалуются граждане республики.
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков призвал обеспечить свободу передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы на территории ЕАЭС.
Выживший при попытке побега член "банды GTA" Хазратхон Додохонов предстанет перед судом.