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Новые беспорядки во Франции: студенты подожгли Тулузу

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Акции протеста во Франции набирают обороты. На фоне выступлений "желтых жилетов" в стране начались забастовки против образовательной реформы.

Около тысячи школьников и студентов приняли участие в столкновениях с полицией в Тулузе в пятницу, 7 декабря, сообщает РИА Новости.

Эйфелева башня в Париже
© Sputnik / Александра Масальцева
Эйфелеву башню в Париже закроют

Протестующие возвели баррикады и бросали камни в полицейских, которые отвечали залпами слезоточивого газа.

Акция направлена против изменений правительства в системе французского образования.

Ранее стало известно, что  французские власти закроют одну из главных парижских достопримечательностей — Эйфелеву башню – в субботу, 8 декабря.

Это будет сделано из соображений безопасности – в этот день в центре французской столицы пройдет акция протеста против повышения цен на топливо.




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