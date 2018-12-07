Новые беспорядки во Франции: студенты подожгли Тулузу

Около тысячи школьников и студентов приняли участие в столкновениях с полицией в Тулузе в пятницу, 7 декабря, сообщает РИА Новости.
Протестующие возвели баррикады и бросали камни в полицейских, которые отвечали залпами слезоточивого газа.
Акция направлена против изменений правительства в системе французского образования.
Ранее стало известно, что французские власти закроют одну из главных парижских достопримечательностей — Эйфелеву башню – в субботу, 8 декабря.
Это будет сделано из соображений безопасности – в этот день в центре французской столицы пройдет акция протеста против повышения цен на топливо.