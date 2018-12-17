Вышинский: я чувствую поддержку своих коллег

Арестованный на Украине руководитель издания "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский рассказал о свободе слова в этой стране.

"Когда мои коллеги видят, что за журналистский материал могут поместить в тюрьму, каждый начнет задумываться: "Может, я не то пишу, не у тех беру интервью, и вообще лучше писать о бабочках, цветах и погоде, а не про политику"", — сказал он в интервью "Успішна варта".

Вышинский отметил, что чувствует поддержку своих коллег и благодарен им за это.

Журналиста задержали в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке республик Донбасса и госизмене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Одиннадцатого декабря в Херсоне состоялось очередное заседание по делу Вышинского. Суд вновь отклонил апелляционную жалобу стороны защиты о смене меры пресечения, оставив журналиста под стражей до 28 декабря.