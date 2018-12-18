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Вышинский: мои сокамерники — достойные люди

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Тема:
Судьба журналиста Кирилла Вышинского, арестованного в Киеве (32)
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© Успішна варта

Главный редактор информационного портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский рассказал о своем самочувствии и условиях содержания в следственном изоляторе Херсона.

"Мои адвокаты ходатайствовали перед следствием о том, чтоб было проведено медицинское обследование. Это было еще одно курьезное действие, потому что в больницу меня привозили и увозили три раза в тот день, когда адвокаты ходатайствовали о проведении медицинского осмотра. Я не знаю, для чего это было сделано. Но по моей версии только ради одного: чтобы не дать провести нормальное обследование", — сказал он в интервью "Успішна варта".

Потом его все-таки осмотрел невропатолог, выписал медикаменты. Лекарства, которых не было в СИЗО, привезли адвокаты.

"Сейчас я чувствую себя уже лучше по сравнению с летом", — отметил Вышинский.

По его словам, в СИЗО у него нет преференций.

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© Успішна варта
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"Я нахожусь в камере с еще пятью сокамерниками. С моей точки зрения, это очень достойные люди, к которым внимания меньше. Но трагизм их личный связан с лишением свободы во многом необоснованно. Я не говорю, что незаконно, а обычно необоснованно. Не меньше, чем в моей судьбе", — сказал журналист.

При этом отметил, что сокамерники относятся к нему по-особенному, поскольку понимают, что после длительного промежутка на Украине начали появляться политзаключенные.

Журналиста задержали в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке республик Донбасса и госизмене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Одиннадцатого декабря в Херсоне состоялось очередное заседание по делу Вышинского. Суд вновь отклонил апелляционную жалобу стороны защиты о смене меры пресечения, оставив журналиста под стражей до 28 декабря.

Тема:
Судьба журналиста Кирилла Вышинского, арестованного в Киеве (32)



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