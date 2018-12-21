Васильев: узбекская мода не может конкурировать с мировыми брендами

Историк моды Александр Васильев рассказал Sputnik, что должны сделать узбекские дизайнеры, чтобы выйти на мировой уровень.

"Только если узбеки начнут приезжать в Париж, участвовать в неделях моды, если у них хватит денег и сил, тогда на них обратят внимание", - заявил Васильев.

Что еще он думает об узбекской моде - на видео Sputnik.