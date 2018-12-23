Ближе к облакам: как выглядит самое высокое колесо обозрения в ЦА

В Ташкенте на радость жителям и гостям города заработало колесо обозрения "Звезда Анхора".

За час на аттракционе могут прокатиться 1360 человек.

Высота аттракциона 72 метра. Он имеет 40 обычных кабинок и 8 vip-кабинок.

Полный оборот колесо обозрения совершает за 12 минут. За это время можно разглядеть узбекскую столицу со всех ракурсов.