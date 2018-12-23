Ближе к облакам: как выглядит самое высокое колесо обозрения в ЦА

За час на аттракционе могут прокатиться 1360 человек.
Высота аттракциона 72 метра. Он имеет 40 обычных кабинок и 8 vip-кабинок.
Полный оборот колесо обозрения совершает за 12 минут. За это время можно разглядеть узбекскую столицу со всех ракурсов.
В Ташкенте на радость жителям и гостям города заработало колесо обозрения "Звезда Анхора".
За час на аттракционе могут прокатиться 1360 человек.
Высота аттракциона 72 метра. Он имеет 40 обычных кабинок и 8 vip-кабинок.
Полный оборот колесо обозрения совершает за 12 минут. За это время можно разглядеть узбекскую столицу со всех ракурсов.
На днях президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом реализации различных проектов в Ташкенте.
Рост Максима – всего 115 сантиметров, но это не мешает ему виртуозно владеть шашкой и скакать на коне.
После репортажа коммунальная служба в городе Агудзеры вызвалась передать животное в конно-спортивную школу.
Во дворце Дружбы народов состоялся грандиозный концерт, на котором наградили исполнителей в номинации "Песня года. Хиты сезона 2018".
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В канун Нового года родители детей с тяжелыми диагнозами лично пообщались с главой Южной Осетии.
Казахстанские полицейские нашли в одной из квартир Актау полтонны осетрины, добытой браконьерским способом.
Известный немецкий фотограф представил завораживающие снимки, сделанные во время путешествия по Кыргызстану.
Власти Таджикистана приняли решение о наказании участников бунта в колонии Худжанда, в результате которого погибли 50 заключенных.