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Карнавал на дне Байкала: дайверы водят хоровод на глубине - видео

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дайвинг-клуб Владивостока

Дайверы из Иркутска отметили Новый год по-своему – они совершили праздничное погружение в костюмах Дедов Морозов и водили хоровод вокруг лесной красавицы на дне Байкала.

Иркутские дайверы установили искусственную ель на глубине десять метров в озере Байкал, сообщает РИА Новости.

Сначала к елке привязали груз, чтобы она не всплывала на поверхность, игрушки и мишуру надежно зафиксировали скотчем, чтобы не уплыли. Затем ель транспортировали на 80 метров от берега и опустили на глубину.

© Sputnik / Алексей Мальгавко
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Поверх снаряжения дайверы надели маскарадные костюмы, среди которых были наряды Деда Мороза и Снегурочки. Установив ель, участники необычного погружения начали водить вокруг нее хоровод. Задача не из простых, поскольку на глубине человек движется не только в привычных направлениях: влево, вправо, вперед, назад, но и вверх-вниз. А это требует определенного мастерства. Дайверы проплыли вокруг зеленой красавицы четыре круга.

Несмотря на то, температура воды в Байкале плюс четыре градуса по Цельсию, участники необычной акции не замерзли. Снаряжение весит до 20 килограммов, на глубине приходится активно двигаться, так что становится жарко.




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