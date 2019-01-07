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Почему свин Борис считает себя собакой

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Маленького поросенка принесли в приют для животных очередные хозяева, с ним очень непросто справиться.

В приюте для животных обитает символ наступившего 2019 года – свин Борис.

"Нам его принесли маленьким поросенком. Бывшие хозяева просто не смогли справиться с ним. Кто-то кому-то его подарил, времени заниматься животным они не нашли. Нам очень нравится, никому мы его не отдадим", - рассказывает директор организации Лариса Козырева.

По ее словам, за ним довольно сложно ухаживать – животное обязательно надо кастрировать, питание подбирается максимально сбалансированное.

Сейчас подросший Борис ведет размеренную жизнь – утром выходит гулять, вечером вовремя ложиться спать.

Скорее всего, свин считает себя собакой, считает Лариса Козырева – так с ним обращаются и так он себя ведет.

Теги:
Эстония, Животные



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