Видео задержания наркодельцов из ЦА в России

Сотрудники ФСБ задержали банду, которая занималась поставками героина в Россию. Задержание происходило ночью.

На кадрах, которые представила ФСБ, видно, что задержание проходило ночью.

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Правоохранительные органы выяснили, что особо крупные партии героина поставлялись в Россию из стран Центральной Азии. Российским контрразведчиками удалось установить активных членов межэтнической группировки - граждан сразу нескольких стран - и определить их роли в цепочке поставки смертельного зелья.

Передачу "товара" наркодельцы проводили ночью в одном из московских лесных массивов. Все активные участники группировки задержаны с поличным. Из незаконного оборота изъято порядка 43 килограммов героина.