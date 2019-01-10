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Видео задержания наркодельцов из ЦА в России

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Сотрудники ФСБ задержали банду, которая занималась поставками героина в Россию. Задержание происходило ночью.

На кадрах, которые представила ФСБ, видно, что задержание проходило ночью.

Мужчина закрывает портфель
Sputnik / Дмитрий Астахов
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Правоохранительные органы выяснили, что особо крупные партии героина поставлялись в Россию из стран Центральной Азии. Российским контрразведчиками удалось установить активных членов межэтнической группировки - граждан сразу нескольких стран - и определить их роли в цепочке поставки смертельного зелья.

Передачу "товара" наркодельцы проводили ночью в одном из московских лесных массивов. Все активные участники группировки задержаны с поличным. Из незаконного оборота изъято порядка 43 килограммов героина.

Теги:
наркоторговец, Задержание, ЦА, россия



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