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Что обнаружил китайский аппарат на Луне – уникальные фото

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© AP Photo /

Китайский аппарат "Чанъэ-4" прислал панорамные снимки обратной стороны Луны.

Китайский космический аппарат "Чанъэ-4" прислал панорамные снимки поверхности Луны, сообщает информационное агентство "Синьхуа".

Управление опубликовало фото в 360 градусов, сделанное с топографической камеры, прикрепленной к верхней части "Чанъэ-4". Снимок был передан на Землю при помощи спутника-ретранслятора "Цюэцяо" ("Сорочий мост"), который в июне прошлого года успешно вышел в точку Лагранжа L2 на обратной стороне Луны и стал первым в мире аппаратом, функционирующим на этой гало-орбите. Это позволяет ему видеть и обратную сторону Луны, и Землю.

Теги:
фотография, Луна, Китай



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