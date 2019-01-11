Что обнаружил китайский аппарат на Луне – уникальные фото

Китайский космический аппарат "Чанъэ-4" прислал панорамные снимки поверхности Луны, сообщает информационное агентство "Синьхуа".

Управление опубликовало фото в 360 градусов, сделанное с топографической камеры, прикрепленной к верхней части "Чанъэ-4". Снимок был передан на Землю при помощи спутника-ретранслятора "Цюэцяо" ("Сорочий мост"), который в июне прошлого года успешно вышел в точку Лагранжа L2 на обратной стороне Луны и стал первым в мире аппаратом, функционирующим на этой гало-орбите. Это позволяет ему видеть и обратную сторону Луны, и Землю.