От марафона до спасения Родины: как прошел забег в Ташкенте

В конце забега победители и призеры получили медали, дипломы и ценные подарки.

В преддверии Дня защитника Родины в Ташкенте прошел оздоровительный марафон, который собрал сотни участников, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Сегодня, с 8 утра множество о жителей Ташкента вышли на улицы: кто-то пробежать марафон, а кто-то - "поболеть" за спортсменов. Погода также порадовала - сегодня в Ташкенте было солнечно.

В конце забега победители и призеры получили медали, дипломы и ценные подарки.

Напомним, завтра в стране отмечается 27-летие вооруженных сил Республики Узбекистан и День защитников Родины.