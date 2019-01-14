Невозмутимый водитель "угнал" собственную машину с эвакуатора - видео

Забавное видео с "угоном" водителем собственной автомашины с эвакуатора набирает популярность в интернете.

Инцидент произошел в Москве в воскресенье, 13 января. Как сообщает "Российская газета", инспекторы ГИБДД проверяли документы у таксистов, а у водителя автомобиля Kia Rio не оказалось путевого листа с отметками о техническом и медицинском осмотре. В результате автомобиль забрал эвакуатор.

Рассерженный владелец потребовал вернуть авто, однако, получив отказ, он не растерялся, а моментально запрыгнул на платформу эвакуатора, затем сел за руль и дал задний ход.

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Как видно на кадрах, мужчина съехал с эвакуатора, при этом серьезно повредив автомобиль. После такого рискованного маневра он уехал с места происшествия.

Сотрудники полиции, наблюдавшие за его действиями, не стали ему мешать.

Ранее в российской столице произошел резонансный случай, когда водитель, автомобиль которого пытались увезти за нарушение правил парковки, забаррикадировался в машине, погруженной на эвакуатор, и просидел в ней почти сутки.

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Затем мужчина вызвал сотрудников ГИБДД, которые выписали штраф за неправильную парковку… водителю эвакуатора, припарковавшемуся ближе 5 метров до пешеходного перехода.

В результате он так и не вышел из своего автомобиля, и разногласия стороны улаживали уже в суде.