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Казахстанец установил рекорд страны по стоянию в ледяной воде – видео

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© Sputnik / Ксения Воронина

Кайырбека Аяшева подбадривали многочисленные зрители. После экстремального купания он рассказал, что чувствует себя хорошо.

Морж Кайырбек Аяшев провел в ледяной воде 35 минут 15 секунд. Возможно, результат мог быть еще более удивительным, но за мужчину начали беспокоиться его сопровождающие: они попросили его выйти из проруби, отметив, что для первого раза достаточно.

Все время стояния в проруби за состоянием здоровья рекордсмена следили врачи, сообщает Sputnik Казахстан. За безопасность отвечали спасатели и представители акимата.

После экстремального купания Кайырбека Аяшева осмотрели медики. "Состояние здоровья стабильное, давление 130, пульс 86, чувствует себя великолепно, переохлаждения нет".

Мужчина заявил, что в следующий раз сможет простоять в холодной воде еще дольше.

Напомним, мировой рекорд составляет два часа, его установил россиянин Дмитрий Балабанов.

Теги:
рекорд, Казахстан, вода



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