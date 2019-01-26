Никто не забыт: жители Ташкента вспоминают жертв блокады Ленинграда

В обороне Ленинграда принимали участие тысячи уроженцев Узбекской ССР, кроме того, из города на Неве были эвакуированы в Ташкент несколько тысяч женщин и детей. Узбекистан всегда трепетно относится к этой тяжелой, но славной странице общей истории, поэтому 27 января или накануне этой даты у мемориала "Вечный огонь" всегда много живых цветов в память о героях, защищавших город, и о тех миллионах жителей, которые не пережили страшную блокаду.

По традиции торжественные мероприятия проходят в эти дни и в самом Санкт-Петербурге, куда со всех республик приезжают ветераны, чтобы почтить память своих сослуживцев и жителей героического города.

О том, как проходила церемония возложения цветов в Ташкенте, смотрите в сюжете Sputnik Узбкистан.