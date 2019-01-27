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Владимир Путин возложил цветы к мемориалу на Пискаревском кладбище – видео

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В годовщину снятия блокады Ленинграда на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге собрались сотни петербуржцев.

Президент России Владимир Путин на Пискаревском кладбище в Петербурге возложил цветы к мемориалу павшим в период блокады Ленинграда. Там захоронены жертвы блокады и погибшие на Ленинградском фронте красноармейцы.

Выступая позднее на мемориальном мероприятии, Путин назвал долгом каждого россиянина сохранение памяти о подвиге жителей блокадного Ленинграда.

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"Мы, как и наши потомки, должны сделать все возможное, чтобы такие трагедии никогда не повторялись. Должны твердо стоять на защите памяти каждого, кто приближал победу. Памяти, которой завещано объединять народ, призывать людей к миру и справедливости", — сказал президент России.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Ее жертвами стали, по разным данным, от 400 тысяч до полутора миллионов человек.

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Теги:
Санкт-Петербург, Великая Отечественная война, блокада Ленинграда, Владимир Путин



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