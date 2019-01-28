Настоящий хаос: за популярным блогером в магазин зашли 8 тысяч человек

Службы города не справились с толпами фанатов 19-летнего американского блогера Джеймса Чарльза, который приехал в местный торговый центр на открытие магазина косметики.
Более того, центр города тоже полностью встал, и людям пришлось бросить машины, чтобы дойти хотя бы пешком.
Напомним, тинейджер из Нью-Йорка заработал более 10 миллионов подписчиков за свои бьюти-блоги на YouTube и Instagram.
По словам прессы, в торговом центре к блогеру пришли около 8 тысяч человек.
I can’t believe this is my life pic.twitter.com/TOvGjNsk5d— James Charles (@jamescharles) 26 января 2019 г.