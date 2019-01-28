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Настоящий хаос: за популярным блогером в магазин зашли 8 тысяч человек

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Центр Бирмингема полностью встал, и людям пришлось бросить машины, чтобы дойти хотя бы пешком.

Службы города не справились с толпами фанатов 19-летнего американского блогера Джеймса Чарльза, который приехал в местный торговый центр на открытие магазина косметики.

Более того, центр города тоже полностью встал, и людям пришлось бросить машины, чтобы дойти хотя бы пешком.

Напомним, тинейджер из Нью-Йорка заработал более 10 миллионов подписчиков за свои бьюти-блоги на YouTube и Instagram.

По словам прессы, в торговом центре к блогеру пришли около 8 тысяч человек.




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