Настоящий хаос: за популярным блогером в магазин зашли 8 тысяч человек

Службы города не справились с толпами фанатов 19-летнего американского блогера Джеймса Чарльза, который приехал в местный торговый центр на открытие магазина косметики.

Более того, центр города тоже полностью встал, и людям пришлось бросить машины, чтобы дойти хотя бы пешком.

Напомним, тинейджер из Нью-Йорка заработал более 10 миллионов подписчиков за свои бьюти-блоги на YouTube и Instagram.

По словам прессы, в торговом центре к блогеру пришли около 8 тысяч человек.

I can’t believe this is my life pic.twitter.com/TOvGjNsk5d