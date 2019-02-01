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С мужем шутки плохи: жених жестоко проучил невесту на свадьбе - видео

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В восточных семьях принято, что главный всегда мужчина, поэтому невесте на этой свадьбе пришлось понести унизительное наказание за вроде бы невинную шутку над женихом.

Кажется, девушка и не предполагала, чем обернется ее небольшая шалость.

Это видео быстро распространилось по популярным в Telegram-каналам Узбекистана.

Посмотрите, что же произошло на восточной свадьбе.




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