С мужем шутки плохи: жених жестоко проучил невесту на свадьбе - видео

Кажется, девушка и не предполагала, чем обернется ее небольшая шалость.
Это видео быстро распространилось по популярным в Telegram-каналам Узбекистана.
Посмотрите, что же произошло на восточной свадьбе.
В восточных семьях принято, что главный всегда мужчина, поэтому невесте на этой свадьбе пришлось понести унизительное наказание за вроде бы невинную шутку над женихом.
Кажется, девушка и не предполагала, чем обернется ее небольшая шалость.
Это видео быстро распространилось по популярным в Telegram-каналам Узбекистана.
Посмотрите, что же произошло на восточной свадьбе.
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