С мужем шутки плохи: жених жестоко проучил невесту на свадьбе - видео

В восточных семьях принято, что главный всегда мужчина, поэтому невесте на этой свадьбе пришлось понести унизительное наказание за вроде бы невинную шутку над женихом.

Кажется, девушка и не предполагала, чем обернется ее небольшая шалость.

Это видео быстро распространилось по популярным в Telegram-каналам Узбекистана.

Посмотрите, что же произошло на восточной свадьбе.