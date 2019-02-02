Как правильно гладить котиков - видео

Ветеринар рассказывает, что при знакомстве с котом сначала необходимо позволить себя понюхать - протянуть руку, немного согнув пальцы.

Канадский ветеринар Юрий Бурстин рассказал, как правильно брать котиков на руки, чтобы питомцу было не больно, а комфортно. Свои рекомендации мужчина записал на видео, которое посмотрели уже более 7,3 миллиона человек.

Помощниками ветеринара на видео стали два очаровательных пушистика - кошечка Клавдия и кот Пират.

"В клинике я часто видел людей, которые размахивали своей кошкой, и это заставляло меня передергиваться. Это не очень удобно для кошки, да и небезопасно, если говорить конкретнее", - сказал Бурстин на видео.

В этот момент ветеринар стоит рядом с кошкой, сидящей на столе. Стоит отметить, что пушистику не очень нравится лежать на месте. Для спокойствия питомца мужчина постоянно гладит животное.

На видео ветеринар рассказывает, что при знакомстве с котом сначала необходимо позволить себя понюхать - протянуть руку, немного согнув пальцы.

"Если кошке вдруг не понравится моя компания, она не укусит меня за пальцы", - уточнил ветеринар на видео.

Далее, Бурстин порекомендовал почесать животному шейку или щечку. По его словам, это поможет подружиться с котом. Для того, чтобы подстричь пушистику когти или дать лекарство, достаточно просто его прижать, рассказал на видео доктор.