Чтоб героев знали поименно: в Ташкенте открыли Книгу памяти воинов-афганцев

В торжественной церемонии приняли участие гости из России и стран постсоветского пространства. В эти дни в Узбекистане отмечается не только 30-летие вывода войск из Афганистана, но и юбилей создания объединения VETERAN.

Мероприятие прошло у мемориального комплекса "Вечный огонь". Гости из России, среди которых Герой Советского Союза Руслан Аушев, сенатор Франц Клинцевич и руководитель Комитета по делам воинов-интернационалистов Александр Ковалев, а также представители ветеранских организаций из стран СНГ возложили цветы к монументу Независимости и гуманизма.

Затем участники акции торжественно открыли Книгу памяти, в которую внесены имена всех 1514 узбекистанцев, погибших при исполнении воинского долга в Афганистане в 1979 - 1989 годах.

С торжественной речью перед собравшимися выступил министр обороны Абдусалом Азизов, генерал-лейтенант армии, Герой Советского Союза, а ныне член Высшего совета международного Союза воинов-интернационалистов "Боевое братство - без границ" Руслан Аушев. а также Александр Ковалев.

Вечером 2 февраля состоялся праздничный концерт для ветеранов боевых действий, на котором выдающимся узбекистанцам, прошедшим Афганистан и отличившимся уже в мирное время, были вручены государственные награды.

Как проходили торжественные мероприятия на главной площади Узбекистана, смотрите в видеосюжете корреспондента Sputnik Узбекистан.