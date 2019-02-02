Чтоб героев знали поименно: в Ташкенте открыли Книгу памяти воинов-афганцев

Мероприятие прошло у мемориального комплекса "Вечный огонь". Гости из России, среди которых Герой Советского Союза Руслан Аушев, сенатор Франц Клинцевич и руководитель Комитета по делам воинов-интернационалистов Александр Ковалев, а также представители ветеранских организаций из стран СНГ возложили цветы к монументу Независимости и гуманизма.
Затем участники акции торжественно открыли Книгу памяти, в которую внесены имена всех 1514 узбекистанцев, погибших при исполнении воинского долга в Афганистане в 1979 - 1989 годах.
Вечером 2 февраля состоялся праздничный концерт для ветеранов боевых действий, на котором выдающимся узбекистанцам, прошедшим Афганистан и отличившимся уже в мирное время, были вручены государственные награды.
Как проходили торжественные мероприятия на главной площади Узбекистана, смотрите в видеосюжете корреспондента Sputnik Узбекистан.