19:09 03 Февраля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB127.09
  • EUR9568.89
  • USD8384.94
Поиск
Видео

Последнее выступление рэпера Децла попало на видео

Получить короткую ссылку
368 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© Sputnik / Владимир Федоренко

Известный рэп-исполнитель Кирилл Толмацкий умер после выступления на закрытой вечеринке в Ижевске.

Пользователи Сети опубликовали видео с последнего выступления певца Децла.

На кадрах, которые быстро облетели Интернет, - Кирилл Толмацкий исполняет популярную песню "Вечеринка".

Децл
© Вконтакте
Мои слезы, моя печаль: какие клипы Децла были популярны в мире

О смерти знаменитого российского рэпера стало известно в воскресенье, 3 февраля.

Известно, что он умер от остановки сердца. Как раз в эту ночь музыкант играл свой диджей-сет в Ижевске.

Децл - российский рэп-исполнитель. Его дебютный альбом "Кто? ты" (2000) входит в число самых продаваемых альбомов в России, с тиражом более миллиона экземпляров.

Кириллу Толмацкому было 35 лет. У него остались жена и ребенок.

 

 

Теги:
смерть, рэп, россия



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

25-летие объединения воинов-афганцев
VETERAN: самые яркие кадры с торжественных мероприятий в Ташкенте
Последнее выступление рэпера Децла попало на видео
Уровень безработицы в Узбекистане
Безработица в Узбекистане: в каких регионах ситуация хуже всего

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054