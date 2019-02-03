Последнее выступление рэпера Децла попало на видео

Известный рэп-исполнитель Кирилл Толмацкий умер после выступления на закрытой вечеринке в Ижевске.

Пользователи Сети опубликовали видео с последнего выступления певца Децла.

На кадрах, которые быстро облетели Интернет, - Кирилл Толмацкий исполняет популярную песню "Вечеринка".

О смерти знаменитого российского рэпера стало известно в воскресенье, 3 февраля.

Известно, что он умер от остановки сердца. Как раз в эту ночь музыкант играл свой диджей-сет в Ижевске.

Децл - российский рэп-исполнитель. Его дебютный альбом "Кто? ты" (2000) входит в число самых продаваемых альбомов в России, с тиражом более миллиона экземпляров.

Кириллу Толмацкому было 35 лет. У него остались жена и ребенок.