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Как Моуринью на льду: именитый тренер растянулся на хоккейном матче - видео

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Sovsport.ru

Эпичное падение футбольного тренера Жозе Моуринью перед началом матча Континентальной хоккейной лиги разошлось на мемы.

В Сеть попала видеозапись с инцидентом, на которой известный футбольный тренер Жозе Моуринью упал на лед.

Неудачный дебют моментально стал предметом обсуждения пользователей, а видео превратилось в вирусное.

В понедельник, 4 февраля, в подмосковной Балашихе прошел матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между омским "Авангардом" и петербургским СКА.

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" вышел на лед, чтобы провести символическое вбрасывание перед началом матча.

Однако, бросив шайбу, у экс-футболиста что-то не заладилось – он неловко повернулся, ноги запутались в ковровой дорожке, и он упал на лед.

К португальцу поспешили на помощь хоккеисты, стоявшие рядом, - игрок "Авангарда" Евгений Медведев и игрок СКА Павел Дацюк.

Отдадим должное физической форме 56-летнего тренера, который тут же сгруппировался и самостоятельно поднялся. Будем надеяться, что этот неприятный казус не отобьет у него желания смотреть хоккей.




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Как Моуринью на льду: именитый тренер растянулся на хоккейном матче - видео
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