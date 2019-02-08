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Афганцы потеряли патриотизм: рассказ о хрупком мире после войны

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Уроженец Панджшерского ущелья, выпускник Московского ВГИКа и до недавнего времени гендиректор киностудии "Афганфильм" Ибрагим Арифи откровенно рассказывает о драматических событиях последних лет.

Тридцать лет назад на месте беседы проходила линия фронта: здесь оборонялся Масуд, а со стороны Кабула наступали советские войска.

© Sputnik / В. Киселев
По следам далекой войны: Панджшерское ущелье 30 лет спустя

Сегодня Арифи оценивает уход советский армии как положительное событие, потому что война много лет разрушала давнюю дружбу народов России и Афганистана.

"Теперь люди осознают, что Советский Союз и Россия – не враги Афганистана, что было доброе намерение, которое не смогли реализовать военными средствами. Все знают: очень многое в Афганистане построили за 90 лет русские и советские люди – дороги, тоннели, промышленные предприятия. Люди считают, что без России некоторые государства в Центральной Азии просто исчезли бы, а их территории захватили бы террористы или американцы", - рассказал Арифи.

В настоящее время люди в Панджшере живут мирно, но очень бедно. Возможно, в будущем Афганистан станет независимым и благополучным, а пока он зависит от помощи 43 государств, поэтому пока сложно говорить о развитии и свободе.




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