Живой музей: как выглядел Московский зоопарк 155 лет назад - видео

Московский зоопарк отмечает сегодня 155-летие.
В 1864 году в зоосаде были представлены 134 экземпляра домашних животных, 153 особи диких зверей и птиц, а также семь пресмыкающихся. Больше всего среди них было представителей европейской фауны, которые обитали на территории Российской империи.
Но были и экзотические животные: два льва, два тигра, ягуар, леопард, носорог и аллигатор. Слона зоопарку подарил император Александр II.
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В XIX веке зоосад стал важной научной площадкой, до революции там работали многие известные отечественные биологи. После 1917 года питомник был национализирован и продолжил развиваться. Сейчас в одном из старейших зоопарков Европы живут более 8 тыс. животных.