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Живой музей: как выглядел Московский зоопарк 155 лет назад - видео

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Во вторник, 12 февраля, Московский зоопарк отмечает 155-летие. Первый в России живой музей был открыт по императорскому указу в 1864 году.

Московский зоопарк отмечает сегодня 155-летие.

© Sputnik / Виталий Аньков
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В 1864 году в зоосаде были представлены 134 экземпляра домашних животных, 153 особи диких зверей и птиц, а также семь пресмыкающихся. Больше всего среди них было представителей европейской фауны, которые обитали на территории Российской империи.

Но были и экзотические животные: два льва, два тигра, ягуар, леопард, носорог и аллигатор. Слона зоопарку подарил император Александр II.

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В XIX веке зоосад стал важной научной площадкой, до революции там работали многие известные отечественные биологи. После 1917 года питомник был национализирован и продолжил развиваться. Сейчас в одном из старейших зоопарков Европы живут более 8 тыс. животных.




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